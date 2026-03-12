Taron Egerton

Nel survival thriller diretto da Baltasar Kormákur, l'attore affronta una scena di free fall girata senza controfigura accanto a Charlize Theron.

Covermedia Covermedia

Girare una caduta nel vuoto può trasformarsi in una prova reale di coraggio. Taron Egerton lo ha raccontato in un'intervista a «Empire» parlando di una delle sequenze più intense di «Apex», il nuovo survival action diretto da Baltasar Kormákur.

Nel film Charlize Theron interpreta una scalatrice esperta che si ritrova braccata in un parco nazionale australiano da un cacciatore spietato, Ben, il personaggio interpretato proprio dalla star di «Rocketman».

Durante le riprese il regista ha incoraggiato gli interpreti a spingersi il più possibile oltre i propri limiti fisici. La scena della caduta libera ne è stata l'esempio più evidente.

L'attore britannico ha spiegato che Kormákur gli ha chiesto se fosse disposto a girarla personalmente, senza ricorrere a una controfigura.

«Non ho di solito problemi con le altezze, ma restare appeso a un filo è stato molto difficile», ha raccontato Taron Egerton. «C'è una caduta libera e Balt mi ha chiesto se volevo provarci. Ho deciso di farlo e non ho problemi a dirlo: ero terrorizzato».

Com'è andata

Il momento è stato girato con le telecamere in funzione mentre l'interprete si lanciava davvero nel vuoto, tanto che la reazione istintiva è stata un urlo davanti alla troupe. «Hanno detto «azione» e sono caduto. E ho urlato», ha ricordato, aggiungendo che al termine della ripresa la troupe lo ha applaudito.

«Apex», ambientato tra paesaggi selvaggi e inseguimenti estremi, arriverà su Netflix il 24 aprile, portando sullo schermo lo scontro tra la scalatrice interpretata da Charlize Theron e il cacciatore senza scrupoli impersonato da Egerton.