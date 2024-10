Taylor Mega

L'influencer svela nuovi dettagli sul suo breve, ma intenso, rapporto con Fedez, spifferando che l'ex coppia viveva una relazione aperta e non esclusiva.

Covermedia

Taylor Mega ha recentemente confermato la sua relazione con Fedez, definendola una storia «più fisica e passionale».

In un'intervista a Le Iene, l'influencer ha chiarito che non c'è stato nessun tradimento verso Chiara Ferragni, in quanto il loro matrimonio era caratterizzato da dinamiche di coppia aperta. «Non puoi tradire qualcuno se la relazione prevede delle concessioni diverse da quelle che conosciamo tutti», ha dichiarato Taylor, rivelando come il rapporto tra Fedez e Ferragni fosse già fuori dagli schemi tradizionali.

Mega ha anche precisato che la sua storia con il rapper è avvenuta recentemente, smentendo voci che la collocavano nel 2019. Secondo Taylor, non è stata lei a scatenare la crisi tra i Ferragnez, sottolineando che «se una coppia è solida, non c'è spazio per terzi. Io non ero fidanzata e non ho rotto nulla».

L'influencer ha ribadito che la relazione con Fedez era puramente passionale e non ha avuto implicazioni più profonde o sentimentali.

«Chiara Ferragni? Incoerente per come si presenta sui social»

Oltre a parlare della relazione, Taylor Mega ha espresso anche alcune opinioni critiche su Chiara Ferragni, definendola «incoerente» per il modo in cui si presenta sui social. «Non mi piacciono le persone che non si mostrano per quello che sono», ha dichiarato, facendo riferimento a quello che considera un contrasto tra l'immagine pubblica e privata dell'imprenditrice digitale.

Tuttavia, Taylor non ha voluto alimentare ulteriori tensioni, auspicando che la coppia risolva i propri problemi in privato.

La relazione tra Mega e Fedez è emersa dopo che i due sono stati paparazzati insieme a Milano, alimentando il gossip mediatico, già surriscaldato dalle tensioni tra Fedez e Tony Effe, ex fidanzato della stessa Taylor. L'influencer ha sottolineato che la sua breve relazione con il rapper non ha avuto nulla a che fare con le difficoltà matrimoniali tra i Ferragnez, dichiarando che non si sente responsabile di alcuna rottura.

