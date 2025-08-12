Taylor Mega

L'influencer racconta i mesi di terapie dolorose, il calvario fisico e il dilemma tra preservare il patrimonio genetico e la via dell'adozione.

Taylor Mega non ha paura di dirlo chiaro e tondo: «Ho problemi di infertilità, ho fatto terapie di ogni tipo, con dolori terribili... Adozione? Non voglio perdere il mio patrimonio genetico».

L'influencer friulana, che vanta quasi tre milioni di follower, ha condiviso il proprio stato di salute con «Il Corriere della Sera», rivelando di essere affetta da una nuova cisti ovarica di 5 cm, mestruazioni ravvicinate e debilitanti, febbre e spossatezza costante. «Sto male», confida, denunciando il dolore fisico e l'impatto emotivo del percorso affrontato.

Breve ma potente, il cuore di questa confessione è nel contrasto fra la voglia di una maternità naturale e la paura di rinunciare a un legame biologico. Congelamento degli ovuli? «Mi spaventa», ammette, mentre valuta anche l'adozione, consapevole del valore del patrimonio genetico.

Questo sfogo non è solo gossip: è una testimonianza che abbatte tabù e invita a riflettere sulla fertilità femminile, sul corpo, sulle scelte intime. Taylor Mega, senza fronzoli, parla a nome di tante – e lo fa bene, anzi, lo fa con forza