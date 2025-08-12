Taylor Swift Al Podcast New Heights Con Travis Kelce

La popstar svela il titolo a sorpresa dopo un misterioso conto alla rovescia online. Pre-ordini già aperti, ma la data di uscita resta top secret.

Covermedia Covermedia

Un enigmatico conto alla rovescia sul sito ufficiale di Taylor Swift aveva acceso le teorie dei fan. Allo scoccare della mezzanotte di lunedì, il portale ha rivelato il colpo di scena: via ai pre-ordini del nuovo album, «The Life of a Showgirl».

Per ora, pochi dettagli, ma già qualche chicca: versioni in vinile, CD e cassetta con estetica mint green e glitter arancioni. La data di uscita non è ancora stata annunciata, ma le spedizioni sono previste entro il 13 ottobre 2025.

Una nota avverte che le immagini mostrate sono «rendering digitali sfocati» e che i colori finali potrebbero variare leggermente.

Cameo di Taylor nel podcast «New Heights»

Lunedì mattina, Travis Kelce – fidanzato della popstar – e il fratello Jason hanno stuzzicato la curiosità del pubblico annunciando nel loro podcast «New Heights» l'arrivo di «un ospite molto speciale».

Poche ore dopo, un'anteprima sui social ha svelato la verità: cameo di Taylor in persona. Nel video, la cantante scherza sul blu della felpa di Travis, che replica con prontezza: «È proprio il colore dei tuoi occhi, tesoro. È per questo che stiamo così bene insieme».

A 35 anni, la cantautrice americana cavalca ancora l'onda del successo di «The Tortured Poets Department», il suo undicesimo album in studio, uscito nell'aprile 2024 e già campione di vendite a livello globale.