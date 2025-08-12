  1. Clienti privati
Musica Taylor Swift annuncia a sorpresa l'arrivo del nuovo album «The Life of a Showgirl»

Covermedia

12.8.2025 - 11:00

Taylor Swift Al Podcast New Heights Con Travis Kelce
Taylor Swift Al Podcast New Heights Con Travis Kelce

La popstar svela il titolo a sorpresa dopo un misterioso conto alla rovescia online. Pre-ordini già aperti, ma la data di uscita resta top secret.

Covermedia

12.08.2025, 11:00

12.08.2025, 11:14

Un enigmatico conto alla rovescia sul sito ufficiale di Taylor Swift aveva acceso le teorie dei fan. Allo scoccare della mezzanotte di lunedì, il portale ha rivelato il colpo di scena: via ai pre-ordini del nuovo album, «The Life of a Showgirl».

Per ora, pochi dettagli, ma già qualche chicca: versioni in vinile, CD e cassetta con estetica mint green e glitter arancioni. La data di uscita non è ancora stata annunciata, ma le spedizioni sono previste entro il 13 ottobre 2025.

Una nota avverte che le immagini mostrate sono «rendering digitali sfocati» e che i colori finali potrebbero variare leggermente.

Cameo di Taylor nel podcast «New Heights»

Lunedì mattina, Travis Kelce – fidanzato della popstar – e il fratello Jason hanno stuzzicato la curiosità del pubblico annunciando nel loro podcast «New Heights» l'arrivo di «un ospite molto speciale».

Poche ore dopo, un'anteprima sui social ha svelato la verità: cameo di Taylor in persona. Nel video, la cantante scherza sul blu della felpa di Travis, che replica con prontezza: «È proprio il colore dei tuoi occhi, tesoro. È per questo che stiamo così bene insieme».

A 35 anni, la cantautrice americana cavalca ancora l'onda del successo di «The Tortured Poets Department», il suo undicesimo album in studio, uscito nell'aprile 2024 e già campione di vendite a livello globale.

