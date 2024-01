Taylor Swift

La 34enne ha superato il cantante scomparso nel 1977 come artista solista con il maggior numero di settimane in cima alla classifica di Billboard.

Taylor Swift ha battuto il record di lunga data di Elvis Presley per la maggior parte delle settimane trascorse al primo posto nella classifica degli album di Billboard come artista solista, stabilendo un nuovo record di 68 settimane.

L'album «1989 (Taylor's Version)» ha raggiunto il primo posto nella classifica degli album degli Stati Uniti per la quinta volta nell'ultima settimana del 2023.

La Swift ha trascorso 68 settimane in cima alla Billboard 200, battendo Presley, che ha registrato 67 settimane al numero 1 della Billboard 200 con i suoi 10 album tra il 1956 e il 2002. Taylor è arrivata per la prima volta in cima alla classifica di Billboard con l'uscita del suo album «Fearless», che ha trascorso 11 settimane al numero 1 tra il 2008 e il 2009.

Ha poi proseguito con i suoi album «Speak Now», «Red», «1989», «Reputation», «Lover», «Folklore», «Evermore e Midnights», che hanno aggiunto altre 47 settimane al vertice.

Anche se la Swift ha superato il re del rock 'n' roll ha ancora molta strada da fare prima di poter superare i Beatles, che hanno trascorso 132 settimane al primo posto nei loro 19 album tra il 1964 e il 2001.

Covermedia