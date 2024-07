Taylor Swift

L'Eras Tour prosegue giovedì ad Amsterdam, nei Paesi Bassi.

Taylor Swift è stata salvata da uno dei suoi ballerini dopo il malfunzionamento di una piattaforma rialzata durante uno spettacolo a Dublino nel fine settimana.

Durante l'esecuzione della canzone «The Smallest Man Who Ever Lived», la cantante di «Shake It Off» e il ballerino Jan Ravnik si trovavano su due piattaforme separate che si alzano dal palco. Ma la piattaforma sopraelevata di Taylor non si è abbassata quando lo ha fatto quella di Jan, lasciandola sorpresa.

Da vera professionista, la cantante 34enne ha continuato a cantare la sua ballata malinconica mentre Jan si avvicinava per aiutarla a scendere.

Ospiti illustri ai suoi concerti

Taylor si è esibita per tre sere all'Aviva Stadium di Dublino, attirando ospiti famosi come Julia Roberts e Stevie Nicks. In onore della cantante dei Fleetwood Mac, domenica Taylor ha eseguito il debutto dal vivo della sua canzone «Clara Bow», in cui nomina Stevie.

«Non ho mai suonato questa canzone dal vivo», ha detto al pubblico. «La ragione per cui voglio suonarla stasera è che una mia amica che sta guardando lo show è una delle ragioni per cui io o altre artiste donne possiamo fare ciò che facciamo. Ha aperto la strada per noi... è una mia eroina e anche una persona a cui potrei raccontare qualsiasi segreto; lei non lo direbbe mai a nessuno. Mi ha aiutato moltissimo nel corso degli anni. Sto parlando di Stevie Nicks».

