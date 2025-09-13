  1. Clienti privati
Giustizia Taylor Swift deporrà nella causa legale tra Blake Lively e Justin Baldoni

Covermedia

13.9.2025 - 13:00

La cantante Taylor Swift (foto d'archivio).
La cantante Taylor Swift (foto d'archivio).
KEYSTONE

La cantante Taylor Swift verrà ascoltata dai legali dell'attore e regista Justin Baldoni attorno al 20 ottobre.

Covermedia

13.09.2025, 13:00

13.09.2025, 13:11

Taylor Swift dovrà deporre nella causa legale tra Blake Lively e Justin Baldoni.

La popstar ha accettato di essere interrogata dagli avvocati del regista in merito al comportamento di Lively e al film «It Ends With Us», diretto e interpretato da Baldoni e con protagonista l'attrice.

Swift, come si evince dai documenti depositati dai legali di Baldoni, deporrà attorno al 20 ottobre. Le date sono state fissate nel rispetto di «preesistenti obblighi professionali» della superstar, impossibilità a presentarsi per la deposizione prima del 20 ottobre.

Taylor in quelle date infatti sarà molto impegnata nella promozione del suo nuovo album «The Life of a Showgirl», in uscita il 3 ottobre.

Baldoni genera «clickbait da tabloid»

Baldoni ha citato in giudizio Swift a maggio, in merito ad alcune comunicazioni intercorse tra lei e Lively. Il team legale dell'attore sostiene che il materiale potrebbe contenere prove relative alle accuse di molestie sessuali e violazione del contratto, avanzate da Lively nel dicembre 2024.

Baldoni vorrebbe inoltre dimostrare che Blake avrebbe provato a servirsi della forte influenza di Taylor per ottenere il controllo creativo sul film. Baldoni si è infine dichiarato innocente e ha denunciato Lively per diffamazione ed estorsione.

I legali di Swift negano che la loro assistita abbia avuto un ruolo sugli aspetti creativi del film. A loro avviso Baldoni avrebbe soltanto tentato di generare «clickbait da tabloid».

Pare che Swift e Lively, un tempo molto amiche, si siano allontanate durante il procedimento legale, sebbene nessuna delle due lo abbia confermato.

Baldoni e Lively dovrebbero presentarsi a processo nel marzo 2026.

