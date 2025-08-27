  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

L'annuncio su Instagram La popstar Taylor Swift e il campione della NFL Travis Kelce si sposano

Covermedia

27.8.2025 - 09:30

Taylor Swift E Travis Kelce
Taylor Swift E Travis Kelce

L'annuncio è arrivato su Instagram con un post romantico, tra fiori, anelli e una dedica ironica che ha fatto impazzire i fan.

Covermedia

27.08.2025, 09:30

27.08.2025, 09:45

È ufficiale: Taylor Swift e Travis Kelce si sposano. La popstar e il campione NFL hanno condiviso su Instagram l'annuncio del loro fidanzamento, dopo circa due anni di relazione.

Nelle immagini, Travis appare in ginocchio in un giardino colmo di rose bianche e rosa, mentre porge l'anello alla cantante.

Altri scatti mostrano la coppia abbracciata e un primo piano del brillante che adorna la mano della cantante. La caption, ironica e tenera al tempo stesso, recitava: «La vostra insegnante d'inglese e il vostro insegnante di ginnastica si sposano».

In sottofondo, l'audio del brano «So High School», scritto proprio dalla 36enne e ispirato alla sua storia con Travis.

Le prime indiscrezioni sulla coppia nel luglio 2023

Le prime indiscrezioni sulla coppia erano nate nel luglio 2023, quando l'atleta aveva raccontato nel suo podcast «New Heights» di aver tentato di consegnare un braccialetto dell'amicizia alla cantante di «Lavender Haze» durante una tappa dell'«Eras Tour».

A settembre, i rumors si fecero più insistenti quando Taylor fu vista tifare nella suite privata di Travis, accanto a sua madre Donna Kelce.

La conferma ufficiale arrivò poco dopo, sulle pagine di «Time», quando Swift venne incoronata «Person of the Year». «Tutto è iniziato quando Travis in modo adorabile mi ha messa in mezzo nel suo podcast, e io ho pensato che fosse super metal», aveva raccontato allora. «Abbiamo iniziato a frequentarci subito dopo e per un bel po' nessuno lo sapeva, il che è stato prezioso, perché ci siamo potuti conoscere davvero».

Da allora, la relazione è stata segnata da una costante presenza reciproca: Taylor ha seguito ben 13 partite dei Chiefs, mentre Travis è stato spesso tra il pubblico del tour mondiale della popstar.

Più recentemente, la cantante è tornata ospite al podcast «New Heights» per annunciare il suo nuovo album, «The Life of a Showgirl».

I più letti

Troppe cancellazioni e costi aggiuntivi: turisti infastiditi dai metodi di Corsica Ferries
Questo divieto dell'UE colpisce duramente i saloni per le unghie svizzeri
Nuovo look per la principessa Kate in occasione delle vacanze a Balmoral
Carlo Ancelotti dirama la lista dei convocati per la Seleção e fa infuriare... il Barcellona
I guardiani dei rifugi si disperano dei turisti inesperti: «Vogliono prosciutto e melone»

Le ultime su Taylor Swift

«The Life of a Showgirl». Il nuovo album di Taylor Swift uscirà il 3 ottobre

«The Life of a Showgirl»Il nuovo album di Taylor Swift uscirà il 3 ottobre

Musica. Taylor Swift annuncia a sorpresa l'arrivo del nuovo album «The Life of a Showgirl»

MusicaTaylor Swift annuncia a sorpresa l'arrivo del nuovo album «The Life of a Showgirl»

Assassino a piede libero?. Giallo Taylor Swift: trovati dei resti umani vicino a casa sua

Assassino a piede libero?Giallo Taylor Swift: trovati dei resti umani vicino a casa sua

Altre notizie

A Los Angeles. Marcella Bella si sfoga: «Su di me solo cattiverie, le radio mi tagliano fuori»

A Los AngelesMarcella Bella si sfoga: «Su di me solo cattiverie, le radio mi tagliano fuori»

A Los Angeles. Trovato giovedì scorso all'alba praticamente nudo: il rapper Lil Nas X rompe il silenzio

A Los AngelesTrovato giovedì scorso all'alba praticamente nudo: il rapper Lil Nas X rompe il silenzio

Offese omofobe subite da bimbo. Stefano De Martino: «Mi davano del gay per la mia passione per la danza»

Offese omofobe subite da bimboStefano De Martino: «Mi davano del gay per la mia passione per la danza»