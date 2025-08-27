Taylor Swift E Travis Kelce

L'annuncio è arrivato su Instagram con un post romantico, tra fiori, anelli e una dedica ironica che ha fatto impazzire i fan.

Covermedia Covermedia

È ufficiale: Taylor Swift e Travis Kelce si sposano. La popstar e il campione NFL hanno condiviso su Instagram l'annuncio del loro fidanzamento, dopo circa due anni di relazione.

Nelle immagini, Travis appare in ginocchio in un giardino colmo di rose bianche e rosa, mentre porge l'anello alla cantante.

Altri scatti mostrano la coppia abbracciata e un primo piano del brillante che adorna la mano della cantante. La caption, ironica e tenera al tempo stesso, recitava: «La vostra insegnante d'inglese e il vostro insegnante di ginnastica si sposano».

In sottofondo, l'audio del brano «So High School», scritto proprio dalla 36enne e ispirato alla sua storia con Travis.

Le prime indiscrezioni sulla coppia nel luglio 2023

Le prime indiscrezioni sulla coppia erano nate nel luglio 2023, quando l'atleta aveva raccontato nel suo podcast «New Heights» di aver tentato di consegnare un braccialetto dell'amicizia alla cantante di «Lavender Haze» durante una tappa dell'«Eras Tour».

A settembre, i rumors si fecero più insistenti quando Taylor fu vista tifare nella suite privata di Travis, accanto a sua madre Donna Kelce.

La conferma ufficiale arrivò poco dopo, sulle pagine di «Time», quando Swift venne incoronata «Person of the Year». «Tutto è iniziato quando Travis in modo adorabile mi ha messa in mezzo nel suo podcast, e io ho pensato che fosse super metal», aveva raccontato allora. «Abbiamo iniziato a frequentarci subito dopo e per un bel po' nessuno lo sapeva, il che è stato prezioso, perché ci siamo potuti conoscere davvero».

Da allora, la relazione è stata segnata da una costante presenza reciproca: Taylor ha seguito ben 13 partite dei Chiefs, mentre Travis è stato spesso tra il pubblico del tour mondiale della popstar.

Più recentemente, la cantante è tornata ospite al podcast «New Heights» per annunciare il suo nuovo album, «The Life of a Showgirl».