Taylor Swift

La popstar statunitense sarà ufficialmente introdotta nella Songwriters Hall of Fame. A 36 anni diventa una delle più giovani artiste mai premiate. La cerimonia si svolge l'11 giugno 2026 a New York.

Covermedia Covermedia

Taylor Swift è stata scelta per entrare nella «Songwriters Hall of Fame», uno dei riconoscimenti più prestigiosi per chi ha segnato la storia della scrittura musicale.

L'ingresso ufficiale è previsto nel corso dell'anno, con la cerimonia di induzione fissata per l'11 giugno 2026 a New York City.

A 36 anni, Swift si colloca tra le più giovani di sempre a ricevere questo onore, superando Carole Bayer Sager come donna più giovane introdotta nell'istituzione. Il primato assoluto resta a Stevie Wonder, premiato a 32 anni nel 1989.

Nella stessa classe figurano anche Alanis Morissette, Gene Simmons e Paul Stanley dei Kiss, Kenny Loggins, Christopher «Tricky» Stewart, Terry Britten, Graham Lyle e Walter Afanasieff.

Il riconoscimento arriva per un catalogo che include alcuni dei brani più influenti del pop contemporaneo, tra cui «All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)», «Blank Space», «Anti-Hero» e «Love Story».

Secondo la presidente e CEO della Songwriters Hall of Fame, Linda Moran, Swift risultava idonea all'ingresso già in giovanissima età, dopo la pubblicazione del suo primo singolo country «Tim McGraw» nel 2006.

«Taylor era qualificata da quando aveva quindici anni», ha spiegato a USA Today. «Aveva appena firmato il suo contratto editoriale e pubblicato il primo brano commerciale. È la più giovane dal punto di vista anagrafico, e non so quando vedremo qualcuno così giovane di nuovo».