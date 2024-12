Taylor Swift

Dopo 149 date in 21 paesi diversi, cala il sipario sul tour della popstar.

Covermedia

Incassi stratosferici per il «The Eras Tour» di Taylor Swift. Dopo ben 149 date in 21 paesi diversi, il New York Times ha rivelato che la reginetta del pop ha incassato oltre 2 miliardi di dollari per la sua tournée: numeri mai registrati prima in assoluto.

Il quotidiano ha riportato le cifre, fornite dalla produzione della cantante, Taylor Swift Touring, che non includono gli incassi dalla vendita secondaria dei biglietti e dal merchandise.

Il tour è partito dall'Arizona il 17 marzo 2023 e si è concluso a Vancouver domenica 8 dicembre 2024.

Prima di esibirsi nella hit «Lover», Taylor si è rivolta ai fan, ringraziandoli per la grande partecipazione: «Abbiamo girato il mondo intero con questo tour. Abbiamo vissuto tantissime avventure. È stata l'esperienza più eccitante, potente, elettrizzante e intensa che abbia mai vissuto in tutta la mia vita», ha dichiarato.

«Ci siamo esibiti davanti a oltre 10 milioni di persone in questo tour. E stasera, cantiamo per l'ultimo concerto davanti a voi nella bellissima Vancouver».

Secondo i dati sono state 10.168.008 le persone che hanno partecipato al The Eras Tour, per un prezzo medio del biglietto di 204 dollari.

A dicembre dell'anno scorso, a metà delle date programmate, la star di «Cruel Summer» aveva già riscritto la storia con il primo tour in grado di superare il traguardo di 1 miliardo di dollari.

