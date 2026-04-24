MusicaTaylor Swift è l'artista più ascoltata di sempre su Spotify
Covermedia
24.4.2026 - 11:00
La piattaforma di streaming Spotify celebra i suoi 20 anni e incorona la popstar Taylor Swift regina assoluta degli streaming globali.
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24.04.2026, 11:00
24.04.2026, 11:25
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Taylor Swift è l'artista più ascoltata di tutti i tempi su Spotify.
In occasione del 20° anniversario della piattaforma, celebrato giovedì 24 aprile, i vertici del servizio di streaming hanno diffuso per la prima volta le classifiche storiche degli artisti, delle canzoni, degli album, dei podcast e degli audiolibri più ascoltati di sempre.
A guidare la classifica degli artisti è proprio la popstar di «Shake It Off», seguita dal rapper portoricano Bad Bunny, da Drake, autore di «Hotline Bling», da The Weeknd e da Ariana Grande.
La top 10 si completa con Ed Sheeran, Justin Bieber, Billie Eilish, Eminem e Kanye West.
Gli album
Se tra gli artisti domina Swift, nella categoria album più ascoltati è Bad Bunny a conquistare il primo posto con «Un Verano Sin Ti».
The Weeknd compare due volte nella top 10: il suo «Starboy» si piazza al secondo posto, mentre «After Hours» è quarto.
Tra gli album più ascoltati figurano anche «÷ (Deluxe)» di Ed Sheeran, «Sour» di Olivia Rodrigo, «SOS» di SZA, «Hollywood's Bleeding» di Post Malone, «Lover» di Taylor Swift, «AM» degli Arctic Monkeys e «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» di Billie Eilish.
I brani
The Weeknd, al secolo Abel Tesfaye, domina anche la classifica dei brani più ascoltati: il suo successo del 2020 «Blinding Lights» è il più riprodotto di sempre, mentre «Starboy» si posiziona al quarto posto.
Anche Ed Sheeran conquista due posizioni nella top 10, con «Shape of You» al secondo posto e «Perfect» al nono.
Completano la classifica «Sweater Weather» dei The Neighbourhood, «As It Was» di Harry Styles, «Someone You Loved» di Lewis Capaldi, «Sunflower» di Post Malone e Swae Lee, «One Dance» di Drake e «Stay» di The Kid Laroi e Justin Bieber.
Tra i podcast, «The Joe Rogan Experience» è il più ascoltato di sempre, mentre tra gli audiolibri domina «A Court of Thorns and Roses» di Sarah J. Maas.