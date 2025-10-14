Taylor Swift

A meno di due settimane dall’uscita di «The Life of a Showgirl», la popstar annuncia una docuserie e un film concerto che celebrano la fine della sua leggendaria «Eras Tour».

Covermedia Covermedia

Dopo aver conquistato le classifiche con «The Life of a Showgirl», Taylor Swift annuncia due nuovi appuntamenti imperdibili per i fan: una docuserie in sei parti e un film concerto, entrambi in arrivo il 12 dicembre su Disney+.

La docuserie, dal titolo «The End of an Era», promette di mostrare come non si era mai visto prima il dietro le quinte della mastodontica «Eras Tour» – 149 concerti in 51 città, spalmati su 21 mesi e miliardi di euro in incassi.

Secondo il comunicato ufficiale, la serie offrirà uno sguardo intimo sulla vita artistica e personale di Taylor, con la partecipazione di colleghi e amici come Sabrina Carpenter, Gracie Abrams, Ed Sheeran e Florence Welch. I primi due episodi debutteranno il 12 dicembre, seguiti da due nuove uscite ogni settimana.

In arrivo anche il film concerto

Nella stessa data, approderà sulla piattaforma anche il film concerto «Taylor Swift: The Eras Tour – The Final Show», registrato durante l'ultima tappa del tour l'8 dicembre 2024 a Vancouver, in Canada.

La pellicola includerà per la prima volta brani tratti dall'album del 2024 «The Tortured Poets Department», rimasto fuori dal primo film della tournée, uscito nell'ottobre 2023 quando il disco non era ancora stato pubblicato.

L'annuncio è arrivato durante il programma Good Morning America, dove la cantante ha raccontato come questi due progetti rappresentino per lei la celebrazione di un percorso unico. «Volevo che i miei fan potessero vivere l'energia, la vulnerabilità e la magia di questo capitolo fino all'ultimo istante», ha dichiarato Swift.