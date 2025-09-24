Taylor Swift

Il giudice ha imposto a Brian Jason Wagner, 45 anni, di stare lontano dalla popstar e di consegnare ogni arma in suo possesso. Intanto un altro episodio inquietante ha coinvolto la casa di Travis Kelce.

Taylor Swift ha ottenuto un'ordinanza restrittiva di cinque anni contro Brian Jason Wagner, 45 anni, accusato di molestie e comportamenti ossessivi.

Secondo i documenti giudiziari, Wagner avrebbe persino sostenuto che Swift fosse la madre di suo figlio.

Il provvedimento obbliga l'uomo a mantenere una distanza minima di 90 metri dalla star di «Bad Blood» e a non contattarla in alcun modo: né di persona, né online, né tramite posta. È inoltre vietato avvicinarsi alla sua abitazione di Los Angeles, ai suoi veicoli o ai luoghi di lavoro.

Per i prossimi cinque anni Wagner non potrà possedere armi da fuoco, munizioni o giubbotti antiproiettile e dovrà consegnare eventuali oggetti di questo tipo alle autorità.

Un altro episodio inquietante ha sfiorato la popstar

Già in giugno Swift aveva ottenuto un'ordinanza restrittiva temporanea, dopo aver denunciato le ripetute incursioni dell'uomo davanti alla sua casa, l'invio di messaggi minacciosi e persino la modifica della residenza sulla patente di guida con l'indirizzo della cantante. Wagner non si è presentato all'udienza.

Come se non bastasse, un altro episodio inquietante ha sfiorato la popstar a inizio settembre. Un investigatore privato, Justin Lee Fisher, è stato arrestato per violazione di domicilio mentre cercava di notificare documenti legali a nome degli avvocati dell'attore e regista Justin Baldoni.

Il fatto è avvenuto nella villa di Travis Kelce, fidanzato di Swift, a Kansas City. Fisher è stato fermato dalla polizia alle due di notte del 15 settembre all'interno della proprietà blindata del campione NFL.