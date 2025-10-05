  1. Clienti privati
La rivelazione Taylor Swift: «Sono esausta, non penso di essere pronta per un nuovo tour»

Covermedia

5.10.2025 - 13:00

Taylor Swift
Taylor Swift

Dopo il successo mondiale dell'«Eras Tour», la popstar confessa a BBC Radio 1 di voler rallentare: «È stato divertente ma anche la sfida più estenuante della mia vita».

Covermedia

05.10.2025, 13:00

05.10.2025, 13:23

Taylor Swift non ha fretta di tornare sul palco. Dopo aver concluso nel dicembre 2024 il suo monumentale «Eras Tour» – 21 mesi, 149 concerti in 51 città e una scaletta di 44 brani – la cantante ha ammesso di essere ancora esausta.

«Ci penso ogni giorno perché mi sono divertita tantissimo», ha raccontato a Greg James su BBC Radio 1. «Ma è stata la sfida più faticosa di sempre». Quando il conduttore le ha chiesto se avesse «prurito da tour» dopo l'uscita del nuovo album «The Life of a Showgirl», la star del pop ha risposto con sincerità: «No. Sono davvero stanca, anche solo a pensarci. Perché se dovessi rifarlo, vorrei farlo davvero bene».

Il primo a superare il miliardo

In un'intervista separata a Hits Radio, Taylor ha spiegato di essersi imposta regole ferree durante il tour: «Non ammalarti, non lasciarti distrarre, concentrati solo su questo».

Con sei tournée principali all'attivo, Taylor ha infranto ogni record con l'«Eras Tour», il primo nella storia a superare il miliardo di dollari di incassi.

La cantante di «Shake It Off» ha scritto gran parte del nuovo album durante le tappe europee del tour, volando in Svezia nei giorni di pausa per collaborare con Max Martin e Shellback. «The Life of a Showgirl» è uscito venerdì 3 ottobre.

