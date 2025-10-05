Oltre a riempire gli stadi di mezzo mondo, Taylor Swift è una macchina da soldi anche nel cinema. Keystone

Il nuovo progetto cinematografico di Taylor Swift , «The Official Release Party of a Showgirl», ha raccolto 33 milioni di dollari nel weekend d'esordio, a cui vanno aggiunti altri 13 a livello internazionale, per un totale globale di 46 milioni.

Keystone-SDA SDA

Un risultato notevole, considerando che il titolo è stato annunciato appena due settimane fa e promosso quasi esclusivamente sui social della cantante.

Distribuito dalla catena di cinema Amc, non è un documentario né un film-concerto come «The Eras Tour» del 2023- che aveva esordito con 93,2 milioni di dollari- ma un'esperienza cinematografica di 89 minuti che offre ai fan un ascolto esclusivo del dodicesimo album della pop star, «The Life of a Showgirl», con immagini inedite e un nuovo videoclip.