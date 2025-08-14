«The Life of a Showgirl»Il nuovo album di Taylor Swift uscirà il 3 ottobre
Covermedia
14.8.2025 - 09:30
Dopo aver riconquistato l'intero suo catalogo musicale, l'artista annuncia un nuovo album: «The Life of a Showgirl» promette glamour, introspezione e una collaborazione speciale con Sabrina Carpenter.
Covermedia
14.08.2025, 09:30
14.08.2025, 09:33
Covermedia
Il 12esimo album di Taylor Swift, «The Life of a Showgirl», arriverà il 3 ottobre, segnando un nuovo capitolo nella carriera della popstar.
La conferma è arrivata direttamente dall'iconica artista con un post sui social, in cui ha svelato anche i produttori del progetto: Max Martin, Shellback e la stessa Swift.
La tracklist comprenderà 12 brani, con una sola collaborazione: Sabrina Carpenter, che la affiancherà nel brano omonimo scelto anche come traccia di chiusura. Per i collezionisti, l'album sarà disponibile in quattro edizioni deluxe limitate in CD, ognuna con artwork esclusivo, booklet, photocards e altri contenuti speciali.
L'uscita di «The Life of a Showgirl» era nell'aria già da maggio, quando la Swift aveva annunciato di essere tornata proprietaria dell'intero suo catalogo musicale dopo aver riacquistato gli ultimi master da Shamrock Holdings.
I fan avevano colto un possibile indizio in una sua dichiarazione, notando come avesse allungato una parola con dodici lettere uguali: un dettaglio che molti avevano interpretato come un segnale legato al suo dodicesimo album, seguito di «The Tortured Poets Department».