«The Life of a Showgirl» Il nuovo album di Taylor Swift uscirà il 3 ottobre

Covermedia

14.8.2025 - 09:30

The Life of a Showgirl
The Life of a Showgirl

Dopo aver riconquistato l'intero suo catalogo musicale, l'artista annuncia un nuovo album: «The Life of a Showgirl» promette glamour, introspezione e una collaborazione speciale con Sabrina Carpenter.

Covermedia

14.08.2025, 09:30

14.08.2025, 09:33

Il 12esimo album di Taylor Swift, «The Life of a Showgirl», arriverà il 3 ottobre, segnando un nuovo capitolo nella carriera della popstar.

La conferma è arrivata direttamente dall'iconica artista con un post sui social, in cui ha svelato anche i produttori del progetto: Max Martin, Shellback e la stessa Swift.

La tracklist comprenderà 12 brani, con una sola collaborazione: Sabrina Carpenter, che la affiancherà nel brano omonimo scelto anche come traccia di chiusura. Per i collezionisti, l'album sarà disponibile in quattro edizioni deluxe limitate in CD, ognuna con artwork esclusivo, booklet, photocards e altri contenuti speciali.

L'uscita di «The Life of a Showgirl» era nell'aria già da maggio, quando la Swift aveva annunciato di essere tornata proprietaria dell'intero suo catalogo musicale dopo aver riacquistato gli ultimi master da Shamrock Holdings.

I fan avevano colto un possibile indizio in una sua dichiarazione, notando come avesse allungato una parola con dodici lettere uguali: un dettaglio che molti avevano interpretato come un segnale legato al suo dodicesimo album, seguito di «The Tortured Poets Department».

Musica. Taylor Swift annuncia a sorpresa l'arrivo del nuovo album «The Life of a Showgirl»

MusicaTaylor Swift annuncia a sorpresa l'arrivo del nuovo album «The Life of a Showgirl»

