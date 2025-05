Taylor Swift covermedia

Il team della popstar smentisce ogni coinvolgimento nel film «It Ends With Us» e accusa: «Una mossa per attirare l'attenzione dei tabloid».

Taylor Swift non c'entra nulla.

Lo dice chiaramente il suo portavoce dopo che il nome della cantante è finito in mezzo alla battaglia legale tra Blake Lively e Justin Baldoni, nata dietro le quinte del film «It Ends With Us», uscito nel 2024.

Al centro della disputa ci sono gravi accuse: Lively, protagonista della pellicola, ha intentato una causa contro Baldoni nel dicembre 2024 per presunte molestie sessuali e comportamenti «disturbanti e non professionali» sul set. Baldoni ha risposto a gennaio 2025 con una controdenuncia per diffamazione ed estorsione, coinvolgendo non solo Lively, ma anche il marito Ryan Reynolds e il loro team di comunicazione.

In tutto questo, l'improvviso inserimento di Taylor Swift tra le parti chiamate a testimoniare ha sollevato più di una perplessità. «La Taylor non ha mai messo piede sul set, non ha partecipato al casting, non ha visto alcun montaggio del film, né lasciato commenti o appunti», si legge nella nota ufficiale. «Non ha nemmeno visto il film fino a settimane dopo l'uscita. Nel 2023 e nel 2024 era impegnata in un tour mondiale, il più grande della storia».

L'unico legame con «It Ends With Us»? Il brano «My Tears Ricochet», concesso in licenza, come hanno fatto anche altri 19 artisti per la colonna sonora. Eppure, il nome della Swift è finito nei documenti giudiziari. Per il suo staff, si tratta solo di una mossa «per attirare l'attenzione dei media e generare click, invece di concentrarsi sui fatti».

Il processo, Lively v. Wayfarer Studios et al., è previsto per marzo 2026. Fino ad allora, sembra che il vero spettacolo – stavolta fuori dallo schermo – sia appena cominciato.