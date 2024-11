Taylor Swift

La popstar fa incetta di premi agli MTV Europe Awards, tra cui «Miglior Artista» e «Miglior Video» per il suo duetto con Post Malone. La cerimonia, ospitata da Rita Ora, ha visto emozionanti esibizioni e un commosso tributo a Liam Payne.

Taylor Swift ha dominato agli MTV Europe Awards (EMAs), vincendo per la terza volta il premio come «Miglior Artista».

La Swift ha guidato le nomination, ottenendo candidature in sette categorie e aggiudicandosi quattro premi, tra cui «Miglior Artista» e «Miglior Video» per «Fortnight», il suo duetto con Post Malone. L'artista, il cui tour «Eras» è stato il più redditizio nella storia della musica, ha superato la concorrenza di altri grandi performer come Charli XCX e Billie Eilish.

La cerimonia, ospitata da Rita Ora presso la Co-op Live Arena di Manchester, ha visto esibizioni di Shawn Mendes, Raye e Tyla. Quest'anno è stata la prima volta che gli EMAs si sono tenuti a Manchester, città che si aggiunge alla lista delle precedenti location: Glasgow, Liverpool, Belfast, Edimburgo e tre volte Londra.

Durante lo show, Rita Ora ha reso omaggio con emozione a Liam Payne degli One Direction, dichiarando: «Liam Payne è stato una delle persone più gentili che conoscessi. Aveva un cuore enorme ed era sempre il primo a offrire aiuto in qualsiasi modo potesse. Portava gioia in ogni stanza in cui entrava e ha lasciato un segno indelebile nel mondo».

Ecco l'elenco dei vincitori: Miglior Canzone: Sabrina Carpenter – «Espresso»

Miglior Video: Taylor Swift featuring Post Malone – «Fortnight»

Miglior Artista: Taylor Swift

Miglior Collaborazione: Lisa featuring Rosalía – «New Woman»

Miglior Artista Emergente: Benson Boone

Miglior Pop: Ariana Grande

Miglior Rock: Liam Gallagher

Miglior Alternativo: Imagine Dragons

Miglior Elettronico: Calvin Harris

Miglior Hip-Hop: Eminem

Miglior R&B: Tyla

Miglior Latino: Peso Pluma

Miglior K-Pop: Jimin

Miglior Afrobeats: Tyla

Miglior Live: Taylor Swift

Icona Globale: Busta Rhymes

Pionieri del Pop: Pet Shop Boys

