Taylor Swift

Macabra scoperta a soli 300 metri dalla proprietà della popstar.

Nei pressi della casa vacanze di Taylor Swift a Rhode Island, sono stati ritrovati dei resti umani.

L'ipotesi è che ci sia un assassino a piede libero nella zona della residenza della pop star.

La proprietà appartiene alla cantante dal 2013, quando l'aveva acquistata per 13 milioni di dollari. Mostra di più

La casa vacanze di Taylor Swift a Rhode Island è al centro di un'inquietante vicenda di cronaca.

Come riporta il giornale locale WJAR, la polizia di Westerly, Rhode Island, ha risposto a una chiamata a seguito del ritrovamento di resti umani nei pressi della proprietà della star del pop.

Una gamba umana

Una volta arrivati sulla scena gli agenti hanno identificato quello che sembrerebbe essere l'osso di una gamba umana, un ritrovamento avvenuto a circa 300 metri dalla casa di Taylor. I resti sono stati portati all'ufficio del medico legale di Rhode Island per essere analizzati.

La polizia ha escluso l'ipotesi di un omicidio, ma circolano teorie secondo le quali potrebbe esserci un assassino a piede libero nella zona.

La residenza diventata iconica

Taylor ha acquistato la residenza di Rhode Island per 17 milioni di dollari nel 2013. La casa è diventata sinonimo delle feste vip organizzate dalla cantante il 4 luglio, guadagnandosi anche una citazione nella canzone «The Last Great American Dynasty», inserita nel suo album del 2020 «Folklore».

Come riportato da Us Weekly a gennaio, Taylor sta pensando a imponenti lavori di ristrutturazione da 1.7 milioni di dollari, per aggiungere alla proprietà un'altra camera da letto e rimodellare la cucina.