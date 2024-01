Taylor Swift

Circa 1000 immagini deepfake ritraggono la cantante in pose hot: monta la protesta contro Elon Musk.

I fan di Taylor Swift attaccano duramente Elon Musk dopo che alcune foto osé della cantante sono diventate virali sulla sua piattaforma X. Si tratta di deep fake, ovvero di immagini generate con l’intelligenza artificiale, che ritraggono la star del pop in pose provocanti.

Mentre continua a impazzare sull’ex Twitter l’hashtag #Taylor Swift AI, i fan della 34enne hanno chiesto a Musk di rimuovere il materiale generato dal computer.

«PROTEGGETE TAYLOR SWIFT, ci sono 1000 disgustose foto generate dall’IA di Taylor su quest’app», ha scritto un furioso Swiftie, aggiungendo: «@elonmusk @X vi conviene rimuoverle immediatamente».

Non è dato sapere chi abbia generato le immagini e chi le abbia postate per primo.

Nessun divieto sulla pornografia deepfake negli Stati Uniti

Sebbene attualmente non vi sia alcun divieto a livello nazionale sulla pornografia deepfake non consensuale negli Stati Uniti, è illegale condividere contenuti simili negli Stati di New York, Texas, Minnesota, Virginia, Georgia e Hawaii.

Una volte rintracciati gli autori, le vittime di deepfake possono denunciarli per diffamazione in California e nell’Illinois.

Lo stesso Musk ha recentemente espresso preoccupazione per l’avanzata dell’IA: «Sono un po’ preoccupato per questa roba», ha dichiarato a un evento Tesla nel 2023. «È una tecnologia piuttosto pericolosa. Temo di aver fatto alcune cose per accelerarlo».

Covermedia