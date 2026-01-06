  1. Clienti privati
Lutti Teatro: addio ad attrice e autrice ginevrina Claude-Inga Barbey

SDA

6.1.2026 - 18:33

Di fianco al manifesto del suo spettacolo la Revue Genevoise. (Foto d'archivio)
Di fianco al manifesto del suo spettacolo la Revue Genevoise. (Foto d'archivio)
Keystone

L'attrice ginevrina Claude-Inga Barbey è deceduta sabato all'età di 64 anni a causa di un tumore. Anche scrittrice e comica era nota per i ruoli di Monique nel programma «Bergamote» e di Manuela, una domestica dalla parlantina diretta e pungente.

Keystone-SDA

06.01.2026, 18:33

06.01.2026, 18:46

Il decesso, anticipato oggi dal quotidiano le Temps e da diversi altri media, è stato confermato all'agenzia Keystone-ATS da Frédéric Hohl, amico dell'attrice e produttore de «la Revue genevoise», ultimo spettacolo scritto a quattro mani e messo in scena da Barbey.

Hohl ne ha ricordato il suo «grande cuore» e la «velocità di scrittura».

Nata a Ginevra, l'artista si è diplomata all'alta scuola di arte drammatica, Barbey ha poi preso parte a diverse trasmissioni radiofoniche e televisive.

In coppia con Patrick Lapp ha fondato il duo Monique e Roger nell'ambito del programma radiofonico della radiotelevisione svizzera romanda «Bergamote».

