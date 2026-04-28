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Serie con Jason Sudeikis Ted Lasso torna con la stagione 4: trailer e data di uscita

Covermedia

28.4.2026 - 21:00

Jason Sudeikis
Jason Sudeikis

La serie con Jason Sudeikis svela le prime immagini del nuovo capitolo e annuncia il debutto su Apple TV.

Covermedia

28.04.2026, 21:00

29.04.2026, 10:41

È arrivato il primo trailer della quarta stagione di «Ted Lasso», accompagnato dalla data di uscita ufficiale.

Le nuove immagini anticipano la trama principale: il protagonista Ted Lasso, interpretato da Jason Sudeikis, torna all'AFC Richmond dopo aver lasciato il ruolo di allenatore per rientrare negli Stati Uniti e trascorrere del tempo con il figlio.

Questa volta, però, ad attenderlo c'è una sfida inedita: guidare la nuova squadra femminile del Richmond, già menzionata nel finale della scorsa stagione da Rebecca Welton, interpretata da Hannah Waddingham, e Keeley Jones, a cui dà il volto Juno Temple.

La terza stagione si era chiusa con la vittoria del Richmond contro il West Ham United e un soffio dal primo posto in Premier League.

Dopo l'addio di Lasso, l'ex giocatore e assistente Roy Kent, interpretato da Brett Goldstein, aveva assunto il ruolo di allenatore.

Nel nuovo capitolo tornano anche Brendan Hunt nei panni di Coach Beard, Juno Temple come Keeley, Brett Goldstein come Kent, Jeremy Swift nel ruolo di Higgins e Annette Badland in quello di Mae Green, la schietta proprietaria del pub The Crown & Anchor.

Secondo le indiscrezioni, Phil Dunster, che interpreta Jamie Tartt, non sarà più nel cast fisso, ma comparirà come guest star.

Tra le novità si aggiungono Tanya Reynolds e Faye Marsay, in ruoli ancora top secret. Il giovane Grant Feely, già visto in «Obi-Wan Kenobi», interpreterà invece un ruolo più centrale come Henry, il figlio di Ted.

La quarta stagione di «Ted Lasso» debutta il 5 agosto su Apple TV.

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