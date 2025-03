Prince Harry

Sophie Chandauka, a capo della charity fondata dal duca di Sussex, denuncia molestie e abusi. Ma una fonte vicina a Harry smentisce: «Accuse infondate». Parte l'indagine della Charity Commission.

Covermedia Covermedia

«Alcune persone si comportano come se fossero al di sopra della legge, maltrattano gli altri e poi si fanno passare per vittime». Così Sophie Chandauka, presidente di Sentebale, lancia un'accusa pesantissima contro il principe Harry.

E mentre la vicenda scuote il mondo delle organizzazioni non profit britanniche, la Charity Commission ha avviato un'indagine ufficiale.

Martedì scorso, con un comunicato congiunto insieme al co-fondatore Seeiso del Lesotho, Harry ha annunciato le sue dimissioni dalla presidenza onoraria dell'organizzazione benefica creata nel 2006 per sostenere i giovani africani colpiti da HIV e AIDS.

La decisione – ha spiegato il duca – è stata presa «in sostegno e solidarietà con il consiglio di amministrazione», dimessosi a sua volta per divergenze con la presidente. Ma dietro a questa versione, secondo Chandauka, si nasconderebbe ben altro.

Durante un'intervista a Sky News, la presidente ha dichiarato di essere stata oggetto di «una campagna di molestie e bullismo su larga scala» da parte del duca di Sussex, accusandolo apertamente di aver scatenato la macchina mediatica dei Sussex per screditarla.

«L'unico motivo per cui sono qui – ha spiegato – è perché martedì il principe ha autorizzato la diffusione di una notizia dannosa senza avvisare né me, né i direttori nazionali, né il direttore esecutivo. Questo ha avuto un impatto devastante su di me e sul team di 540 persone che lavorano per Sentebale».

Dal canto loro, il duca e la duchessa di Sussex – contattati per un commento – hanno preferito non rilasciare dichiarazioni.

Ma una fonte vicina agli ex membri del consiglio ha respinto in toto le accuse, definendole «completamente infondate» e smentendo qualsiasi forma di bullismo o campagna orchestrata da Harry. Anzi, secondo questa ricostruzione, il principe sarebbe stato «costretto a dimettersi» a causa del clima interno sempre più teso.

La frattura tra il Duca di Sussex e l'ente che porta avanti l'eredità umanitaria di sua madre Diana apre ora scenari imprevisti sul futuro della fondazione e sulla tenuta dell'immagine pubblica della coppia.

Intanto, l'eco delle accuse continua ad allargarsi, mettendo in discussione la credibilità stessa di una delle charity più celebri nate sotto il segno della royal family.