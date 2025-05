Filippo Bisciglia

La prossima edizione di «Temptation Island», il reality show di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia, si prepara a un significativo cambiamento: dopo anni trascorsi nella suggestiva cornice sarda di Santa Margherita di Pula, le riprese si sposteranno in Calabria, precisamente a Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro.

Il resort scelto dalla produzione di Maria De Filippi, il cui nome non è stato ancora svelato, si estende su cinque ettari di verde e offre una vista mozzafiato sulla costa ionica calabrese.

Le riprese dovrebbero durare circa due mesi, da fine maggio a settembre, periodo che potrebbe includere due edizioni dello stesso format, come accaduto lo scorso anno.

Il cambio di location si è reso necessario a seguito della vendita dell'Is Morus Relais, il resort sardo che per anni ha ospitato le vicende delle coppie partecipanti al programma.

La lussuosa struttura è stata venduta e di conseguenza la produzione ha dovuto cercare una nuova ambientazione per il programma, trovandola nella suggestiva Guardavalle Marina.