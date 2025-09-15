Filippo Bisciglia

Filippo Bisciglia guida lo sguardo oltre i falò: «Temptation Island e poi...» racconta di coppie in bilico, ritorni inaspettati e segreti che verranno a galla il 15 settembre su Canale 5.

Covermedia Covermedia

Filippo Bisciglia torna in prima serata con «Temptation Island e poi...», lo speciale che promette di riaccendere il dibattito. Perché il viaggio nei sentimenti non si è esaurito ai falò: è nel «dopo» che arrivano i veri colpi di scena.

L'edizione 2025 di «Temptation Island» ha lasciato dietro di sé fratture, sguardi intensi e decisioni improvvise. Maria Concetta e Angelo si erano lasciati, Alessio e Sonia sono usciti separati, ma tornano a circolare sui social segnali che suggeriscono possibili riavvicinamenti.

Il conduttore, intervistato da ComingSoon, sottolinea quanto siano reali queste storie alle quali il pubblico reagisce: «Tutti noi abbiamo vissuto le storie dei concorrenti, raccontiamo la verità».

Bisciglia confessa che si emoziona spesso, ma assicura di restare neutrale: «Durante i falò non posso direzionare nessuno... Ognuno ha lasciato qualcosa dentro di me».

Lo speciale non sarà un semplice update su chi è rimasto insieme o chi ha chiuso la relazione: è una lente sul «dopo», con tutte le sue imperfezioni, le recriminazioni e i rimorsi.