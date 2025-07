Scenata virale a «Temptation Island» (immagine d'archivio). Imago

Durante la terza puntata di «Temptation Island», Maria Concetta ha affrontato un momento di forte gelosia dopo aver visto il suo fidanzato Angelo interagire con la single Marianna. Le immagini hanno scatenato una reazione emotiva intensa.

Hai fretta? blue News riassume per te Durante la terza puntata di Temptation Island, Maria Concetta è esplosa in lacrime dopo aver visto un video del suo fidanzato, Angelo, insieme alla single Marianna, suscitando la sua gelosia.

L'uomo ha confessato di aver ricevuto attenzioni da altre ragazze durante la relazione, ma ha sempre evitato di rispondere per rispetto a Maria Concetta, sebbene metta in dubbio se lei sia la donna giusta per lui.

Il video di Angelo con Marianna ha scatenato la furia di Maria Concetta, che si è sentita tradita, soprattutto dopo che Angelo ha ammesso di aver pensato poco a lei durante il tempo trascorso con la single. Mostra di più

Nella terza puntata di «Temptation Island», l'attenzione si è concentrata sulla relazione tra Maria Concetta e Angelo. La giovane, nota per la sua gelosia, ha visto per la prima volta delle immagini del suo fidanzato in compagnia della single Marianna, scoppiando in lacrime.

Angelo, come riferito anche su «Tgcom24», parlando alle telecamere del programma condotto da Filippo Bisciglia, ha confessato che durante l'anno e mezzo di relazione ci sono state delle tentazioni.

«Alcune ragazze mi hanno scritto, ma non ho mai risposto per rispetto e anche perché ho paura di lei», ha detto, mettendo in dubbio se Maria Concetta sia la donna giusta per lui.

«Che schifo»

Le parole di Angelo hanno subito irritato Maria Concetta, che ha replicato: «Dice che gli manca la libertà di prima. È colpa sua se sono così». Tuttavia, è stato il video di Angelo con Marianna a farle perdere la calma. Marianna ha notato gli sguardi di Angelo e gli ha chiesto perché non si fosse avvicinato.

Angelo ha spiegato di aver evitato il confronto perché Marianna potrebbe interessargli: «Pensavo fossi una gatta morta, ma poi mi sono ricreduto».

La visione del video ha fatto esplodere Maria Concetta: «Che schifo», ha detto tra le lacrime. «Mi sono sentita in colpa per aver toccato il naso a uno dei single. Guarda invece lui cosa fa. Io lo ammazzo».

Angelo ha poi ammesso di aver pensato poco alla sua ragazza mentre era con Marianna, il che ha intensificato la sofferenza di Maria Concetta. «Se questa gli piace anche mentalmente, è fatta», ha concluso, ricordando che Marianna era stata la sua prima scelta.

