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Presto al via Le nuove coppie di «Temptation Island» arrivano al falò con crisi nate sui social

Covermedia

22.6.2026 - 16:30

Filippo Bisciglia
Filippo Bisciglia
Covermedia

Filippo Bisciglia guida la nuova edizione del reality di Canale 5 con sette coppie già segnate da chat sospette, app di incontri e problemi di fiducia. Un tema che emerge ancora prima dell'inizio del viaggio nei sentimenti.

Covermedia

22.06.2026, 16:30

22.06.2026, 16:45

«Temptation Island» torna il 24 giugno su Canale 5 con sette nuove coppie pronte a mettere alla prova la propria relazione.

Ma dalle prime presentazioni ufficiali emerge già un elemento comune: molte delle crisi raccontate dai protagonisti sono nate prima dell'ingresso nel villaggio.

Negli anni il programma condotto da Filippo Bisciglia ha costruito il proprio successo su tradimenti, tentazioni e falò di confronto. Stavolta, però, le storie presentate nelle settimane che hanno preceduto il debutto raccontano soprattutto rapporti incrinati da chat, social network, app di incontri e sospetti maturati lontano dalle telecamere.

È il caso di Gabriele e Sara, il cui rapporto si è deteriorato dopo la scoperta di alcune conversazioni considerate compromettenti, ma anche di Francesca e Danilo, arrivati al programma dopo segnalazioni e screenshot relativi all'attività online di lui. Situazioni che hanno alimentato dubbi e tensioni ben prima dell'inizio dell'esperienza televisiva.

Più che relazioni travolte da nuove conoscenze, le coppie protagoniste sembrano quindi confrontarsi con problemi già esistenti: controllo reciproco, gelosia, gestione della privacy e perdita della fiducia. Elementi che emergono con forza dai video di presentazione e che potrebbero diventare uno dei fili conduttori dell'edizione 2026.

Per Canale 5 il reality resta uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. La nuova stagione prenderà il via il 24 giugno in prima serata e accompagnerà il pubblico per diverse settimane tra falò, confronti e decisioni cruciali. Solo allora si scoprirà quali rapporti riusciranno a superare le crepe emerse prima ancora dell'arrivo nel villaggio e quali, invece, erano già vicini al punto di rottura.

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