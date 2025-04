La madre s'arrabbia per l'incontro a sorpresa con Valeria Marini: «Non è corretto, me ne vado»

Durante l'intervista a «Domenica In», Gianna Orrù ha affrontato il tema della truffa subita e il rapporto teso con la figlia Valeria Marini, culminato in un incontro a sorpresa in studio, che non ha gradito. Ha minacciato di lasciare la trasmissione in diretta.

Valeria Marini in una foto del 2013. KEYSTONE

L'intervista di Gianna Orrù a «Domenica In», come rivelano diversi siti, tra i quali «Leggo.it», ha avuto un inizio movimentato quando, a causa di un problema tecnico, l'ingresso in studio è stato ritardato.

Una volta superato l'imprevisto, l'87enne si è seduta e ha iniziato a raccontare la sua esperienza di vita, segnata da una truffa che le è costata 335.000 euro.

Ha espresso il suo disappunto per essere stata ingannata, sottolineando che non si incolpa per quanto accaduto, ma piuttosto chi l'ha truffata.

Si pente d'aver cambiato vita per seguire Valeria Marini

Durante la trasmissione, la conduttrice Mara Venier ha mostrato un video sulla vita della Orrù, che ha commentato riflettendo sulle sue scelte passate.

Ha parlato del suo ruolo di madre e delle difficoltà affrontate dopo la separazione dal marito, sottolineando come i suoi figli abbiano dovuto accettare la situazione: «Per me i figli sono sempre stati la mia priorità. Credo che abbiano sofferto la nostra separazione. I miei figli hanno fatto una bella vita, nonostante questo dispiacere».

L'87enne ha anche condiviso il suo pentimento per aver cambiato vita quando la figlia Valeria Marini ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo: «Mi sono spaventata e l'ho seguita a Roma da Cagliari, ho cambiato la mia vita e di questo mi pento. Amavo il mio lavoro e l'ho lasciato per seguire mia figlia, penso di aver sbagliato a lasciare la mia professione».

La truffa

La truffa subita da Gianna Orrù ha avuto inizio con un investimento in bitcoin proposto da un uomo che si è rivelato un truffatore. Dopo aver investito una somma iniziale di 5.000 euro ha continuato a versare denaro, convinta dai falsi risultati che le venivano mostrati.

Solo grazie all'intervento di Valeria, che ha assunto un investigatore privato, la truffa è stata scoperta.

Questo evento ha portato sua madre a vivere un periodo di depressione, durante il quale ha preferito isolarsi, trovando conforto solo nella compagnia del suo cane.

Valeria in studio, la madre a Venier: «Così non si fa»

La sorpresa di Venier, che ha fatto entrare Valeria Marini in studio, non è stata accolta positivamente da Gianna: «No questo non si fa, non è corretto. Resto per rispetto a te Mara e per la tua persona, ma questo non l'avrei fatto».

La Orrù non parla più con la figlia da un po' di tempo poiché accusa Valeria di aver divulgato dettagli della loro vita privata ai media. La tensione in studio è stata alta, a tal punto che la madre ha rifiutato un abbraccio di riconciliazione.

La showgirl cerca di ricusire, invano: «Se ho sbagliato, ti chiedo scusa. Non me ne sono resa conto. Per te, ci sono e ci sarò sempre».

Secca la risposta della madre: «Le cose private non vengono messe in piazza, le ha sbandierate ovunque».

Nessuna risposta positiva nemmeno all'ultima richiesta: «Mamma, mi sblocchi sul cellulare?... Io ti vorrò sempre bene e ci sarò».

Mara ha concluso l'intervista con la speranza che madre e figlia possano ritrovare un rapporto sereno.

