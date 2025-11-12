Stefano De Martino infastidino dalle uscite di Belen? Imago

Le tensioni tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembrano essere al culmine. Le recenti apparizioni televisive della showgirl avrebbero innescato reazioni accese da parte del conduttore.

Hai fretta? blue News riassume per te Durante una gag con la Gialappa’s, un «finto» De Martino provoca Belen e scatta il botta e risposta.

«Ti ricordi quando eri più ricca di me?»—«E tu quando eri meno rifatto di me?»: la schermaglia diventa virale.

Dagospia e Leggo parlano di clima tesissimo: l'imitazione e lo sketch avrebbero irritato l'ex marito della showgirl. Mostra di più

Belen Rodriguez è nuovamente sotto i riflettori, mentre Stefano De Martino sembra non riuscire a contenere la sua irritazione.

Come riferisce «Leggo», le ultime voci suggeriscono che i rapporti tra i due siano più tesi che mai, soprattutto a causa delle frequenti apparizioni televisive della showgirl, dove il nome del presentatore viene spesso menzionato.

Un episodio in particolare ha attirato l'attenzione: durante una gag con la Gialappa's Band, Luigi Esposito del duo comico «Gigi e Ross» ha interpretato un «finto» De Martino, scatenando una serie di frecciatine da parte di Belen.

Nel corso dello sketch, il finto conduttore ha intervistato la donna, iniziando con la domanda provocatoria: «Ti ricordi di quando eri più ricca di me?». La risposta della 41enne di Buenos Aires non si è fatta attendere: «E tu ti ricordi di quando eri meno rifatto di me?».

Secondo quanto riportato da «Dagospia», Stefano De Martino non avrebbe preso bene la situazione: «Belen sembra aver deciso di mettere alla prova i nervi dell'ex marito. Non solo è stata riproposta una sua imitazione poco lusinghiera, ma è stato anche inscenato un duetto pungente con l'ex moglie. Il clima tra i due è sempre più teso», si legge.

Non è chiaro quale battuta abbia scatenato l'ira del conduttore, ma la tensione tra i due sembra ormai insostenibile.