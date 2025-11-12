Belen Rodriguez è nuovamente sotto i riflettori, mentre Stefano De Martino sembra non riuscire a contenere la sua irritazione.
Come riferisce «Leggo», le ultime voci suggeriscono che i rapporti tra i due siano più tesi che mai, soprattutto a causa delle frequenti apparizioni televisive della showgirl, dove il nome del presentatore viene spesso menzionato.
Un episodio in particolare ha attirato l'attenzione: durante una gag con la Gialappa's Band, Luigi Esposito del duo comico «Gigi e Ross» ha interpretato un «finto» De Martino, scatenando una serie di frecciatine da parte di Belen.
Nel corso dello sketch, il finto conduttore ha intervistato la donna, iniziando con la domanda provocatoria: «Ti ricordi di quando eri più ricca di me?». La risposta della 41enne di Buenos Aires non si è fatta attendere: «E tu ti ricordi di quando eri meno rifatto di me?».
Secondo quanto riportato da «Dagospia», Stefano De Martino non avrebbe preso bene la situazione: «Belen sembra aver deciso di mettere alla prova i nervi dell'ex marito. Non solo è stata riproposta una sua imitazione poco lusinghiera, ma è stato anche inscenato un duetto pungente con l'ex moglie. Il clima tra i due è sempre più teso», si legge.
Non è chiaro quale battuta abbia scatenato l'ira del conduttore, ma la tensione tra i due sembra ormai insostenibile.