Ecco cos'è successo Belen Rodriguez provoca, Stefano De Martino non la prende bene

ai-scrape

12.11.2025 - 07:57

Stefano De Martino infastidino dalle uscite di Belen?
Stefano De Martino infastidino dalle uscite di Belen?
Imago

Le tensioni tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembrano essere al culmine. Le recenti apparizioni televisive della showgirl avrebbero innescato reazioni accese da parte del conduttore.

Nicolò Forni

12.11.2025, 07:57

12.11.2025, 08:06

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Durante una gag con la Gialappa’s, un «finto» De Martino provoca Belen e scatta il botta e risposta.
  • «Ti ricordi quando eri più ricca di me?»—«E tu quando eri meno rifatto di me?»: la schermaglia diventa virale.
  • Dagospia e Leggo parlano di clima tesissimo: l'imitazione e lo sketch avrebbero irritato l'ex marito della showgirl.
Mostra di più

Belen Rodriguez è nuovamente sotto i riflettori, mentre Stefano De Martino sembra non riuscire a contenere la sua irritazione.

Come riferisce «Leggo», le ultime voci suggeriscono che i rapporti tra i due siano più tesi che mai, soprattutto a causa delle frequenti apparizioni televisive della showgirl, dove il nome del presentatore viene spesso menzionato.

Un episodio in particolare ha attirato l'attenzione: durante una gag con la Gialappa's Band, Luigi Esposito del duo comico «Gigi e Ross» ha interpretato un «finto» De Martino, scatenando una serie di frecciatine da parte di Belen.

Nel corso dello sketch, il finto conduttore ha intervistato la donna, iniziando con la domanda provocatoria: «Ti ricordi di quando eri più ricca di me?». La risposta della 41enne di Buenos Aires non si è fatta attendere: «E tu ti ricordi di quando eri meno rifatto di me?».

Secondo quanto riportato da «Dagospia», Stefano De Martino non avrebbe preso bene la situazione: «Belen sembra aver deciso di mettere alla prova i nervi dell'ex marito. Non solo è stata riproposta una sua imitazione poco lusinghiera, ma è stato anche inscenato un duetto pungente con l'ex moglie. Il clima tra i due è sempre più teso», si legge.

Non è chiaro quale battuta abbia scatenato l'ira del conduttore, ma la tensione tra i due sembra ormai insostenibile.

