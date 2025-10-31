Tensione tra Giorgia e Achille Lauro a X Factor: ecco cos'è successo

Gli animi si sono scaldati, fra Giorgia e Achille Lauro, nel finale di puntata. IMAGO/Italy Photo Press

Durante il secondo Live di X Factor 2025, un acceso confronto tra la conduttrice Giorgia e il giudice Achille Lauro ha catturato l'attenzione del pubblico, culminando in un momento di tensione durante la fase di eliminazione.

Come riporta «Adnkronos», il cantante 35enne, chiamato a scegliere chi salvare tra Amanda del team di Jake La Furia e Michelle del team di Francesco Gabbani, ha insistito per avere più tempo per riflettere, chiedendo a Paola Iezzi di votare prima di lui.

Giorgia, però, si è opposta: ha cercato di mantenere il controllo, chiedendo a Lauro di rispettare l'ordine previsto dalla produzione.

Ma il giudice ha ribadito la sua necessità di tempo, e la volontà di pronunciare per ultimo il suo parere. «Ho bisogno di altri due minuti per pensarci perché è una decisione difficile. Non ci impuntiamo perché io mi impunto più di tutti», ha reagito Lauro.

Una risposta che ha causato imbarazzo nello studio.

Vince Lauro, ma il web lo critica

Alla fine, Giorgia ha ceduto, permettendo a Lauro di posizionarsi strategicamente per ultimo nel voto. Questo gesto non è passato inosservato al pubblico, che ha espresso il suo disappunto sui social media, criticando Lauro e mostrando solidarietà a Giorgia.

Commenti come «Lauro non ti permettere mai più di rispondere male a Giorgia» e «Lauro para**** che aspettava il voto di Paola per andare al tilt» hanno inondato le piattaforme social, evidenziando il sostegno per la conduttrice.

Lauro dirà anche “cortesemente” ma non è poi così cortese #XF2025 — DeafeningDarkness (@buioassordante) October 30, 2025

Lauro maleducato e arrogante in questa occasione, tu sei un giudice non sei il presentatore del programma. Se la conduttrice ti dà la parola tu devi parlare e basta. Mancanza di rispetto nei confronti di Giorgia, Paola e per il pubblico in generale. #XF2025 — Marco Pascazio 🐍 (@pascaziomarco) October 30, 2025

Comunque Lauro è riuscito ad andare contro all’unica conduttrice brava e dolce di tutta la televisione, pensa te. L’anno scorso era molto più simpatico e sul pezzo, quest’anno uno scivolone dopo l’altro, però “é figo” quindi piace. — Elena (@ESmidili) October 30, 2025