Federica Panicucci

Recenti indiscrezioni rivelano un clima di tensione tra i conduttori di «Mattino 4», Federica Panicucci e Roberto Poletti, con quest'ultimo infastidito dall'atteggiamento dominante della collega.

Covermedia Covermedia

Secondo quanto trapela, dietro le quinte di «Mattino 4» si respirerebbe un'aria poco serena

Roberto Poletti sarebbe infastidito dall'atteggiamento da «primadonna» di Federica Panicucci, accusata di monopolizzare la scena, interromperlo e trattarlo come una semplice «spalla». Nonostante ufficialmente i rapporti appaiano distesi, le tensioni sembrano essere palpabili.

Questa non sarebbe la prima volta che emergono dissapori tra i conduttori. In passato, «Striscia la Notizia» aveva evidenziato la mancanza di sintonia tra Roberto Poletti e Francesca Barra durante «4 di Sera», così come gli attriti tra Federica Panicucci e Francesco Vecchi a «Mattino 5».

Nonostante gli ascolti soddisfacenti, «Mattino 4» era stato inizialmente cancellato dal palinsesto a gennaio, per poi essere reintegrato su Rete 4. Attualmente, Federica Panicucci sta riscuotendo successo con «Mattino Cinque News», che spesso supera il milione di spettatori.

Al momento, né Panicucci né Poletti hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo alle presunte tensioni. Resta da vedere come evolverà la situazione e se ci saranno ripercussioni sulla conduzione del programma.