«Love Is Blind» è un reality show statunitense di Netflix creato da Chris Coelen e prodotto da Kinetic Content: il format è stato riprodotto anche in altri Paesi, tra cui l'Argentina. IMAGO/Everett Collection

La giustizia argentina ha condannato Santiago Martínez per tentato omicidio, aggressioni ripetute e sequestro di persona. La vittima è la sua ex moglie Emily Ceco, che l'ex concorrente di «Love Is Blind: Argentina» ha sposato nel famoso reality show.

Hai fretta? blue News riassume per te Santiago Martínez è stato condannato a 15 anni di prigione per, tra le altre cose, il tentato omicidio della sua ex moglie Emily Ceco.

I due si erano sposati all'interno della versione argentina del famoso reality show di Netflix «Love Is Blind», prima che lei lo lasciasse per violenza di genere.

«Non ci posso credere. Sento che è finita, finalmente avrò pace. È stata fatta giustizia», sono state le prima parole della donna dopo la sentenza.

Dal canto suo, Santiago ammette sì della violenza, ma non del tentato omicidio: «Tutto ciò è infondato». Mostra di più

Santiago Martínez, ex concorrente della versione argentina del famoso reality show di Netflix «Love Is Blind», è stato condannato a 15 anni di carcere.

Come scrive, tra gli altri, «The Tab», la sentenza è stata emessa mercoledì 25 marzo dal tribunale argentino per i reati di tentato omicidio, aggressioni ripetute e detenzione illegale.

La vittima è Emily Ceco, la donna che Santiago aveva sposato durante il programma. I due sono convolati a nozze durante la finale della serie, andata in onda nel 2024.

Una relazione finita nella violenza

La coppia aveva in programma di celebrare una seconda cerimonia in forma più intima, ma nel febbraio del 2025 Emily ha sporto denuncia contro Santiago per violenza di genere.

La donna si era presentata con un occhio nero e aveva deciso di rompere il fidanzamento.

In seguito alle accuse, i giudici hanno emanato una misura di allontanamento per impedire a Santiago di avvicinarsi a Emily in luoghi pubblici. La produzione del reality ha poi rimosso il concorrente dal cast.

Le parole di Emily dopo la sentenza

Come scrive il portale, l'argentina ha rotto il silenzio dopo la condanna dell'ex marito: «Non ci posso credere. Sento che è finita, finalmente avrò pace. È stata fatta giustizia».

La donna ha raccontato le emozioni provate durante la lettura della sentenza: «Il mio corpo tremava tutto. Ero terrorizzata. Durante la sua dichiarazione si è scusato e ha detto che mi amava ancora».

Emily ha aggiunto: «Non ho risposto, ma mio fratello è andato oltre e gli ha detto: "Se la amavi così tanto, perché per poco non l'hai uccisa? L'hai picchiata, vigliacco"».

Riflettendo sul futuro ha concluso: «Ho 15 anni di pace davanti a me. Non so cosa succederà quando uscirà, ma spero che il sistema giudiziario continui a proteggermi. Se ha tentato di uccidermi quando gli ho dato tutto, non posso immaginare cosa potrebbe fare a me o alla mia famiglia dopo 15 anni di rabbia».

«Tutto ciò è infondato»

Dal canto suo, come riporta «MDZ Online», Santiago ha condiviso la sua versione dei fatti tramite una storia su Instagram dal carcere: «La prima cosa che voglio dire è che non giustifico in alcun modo la violenza e sono stato il primo ad ammettere il mio errore! E mi sono scusato privatamente e oggi mi sono assunto pubblicamente la responsabilità di ciò che ho fatto».

Il condannato ha però aggiunto: «Questo non significa che mi assumo la responsabilità di aver tentato di uccidere la donna che amavo... Tutto ciò è infondato e creato dal circo mediatico».

Emily ha prontamente reagito: «Dopo tutto quello che ho passato, tutto ciò che voglio è la pace».

«Vedere questo tipo di post dal carcere, pubblicati dall'uomo che ha cercato di togliermi la vita, non solo mi ferisce, ma mi rivittimizza e mi riempie di paura», ha continuato l'argentina.

E ha concluso precisando che «il tribunale lo ha già condannato all'unanimità a 15 anni di carcere. Ciononostante, sento che non è finita qui, che continua a violarmi in qualche modo. Voglio solo vivere in pace».