  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

A Beverly Hills Tentato furto nella villa di Lionel Richie, arrestato un sospetto

Covermedia

25.8.2025 - 13:00

Il cantante americano Lionel Richie (foto d'archivio).
Il cantante americano Lionel Richie (foto d'archivio).
KEYSTONE

Lionel Richie era in casa quando l'allarme ha messo in fuga l'intruso. Fermato un 38enne, accusato di tentato furto in abitazione. Nulla è stato rubato.

Covermedia

25.08.2025, 13:00

25.08.2025, 13:04

Notte di paura per Lionel Richie. La leggenda della musica, 75 anni, si trovava nella sua villa di Beverly Hills quando un uomo ha tentato di introdursi nella proprietà.

La polizia di Beverly Hills ha confermato a Fox News Digital di aver arrestato un 38enne nei pressi di Wilshire Boulevard e Beverly Glen Boulevard con l'accusa di tentato furto in abitazione.

L'intervento è scattato intorno alla mezzanotte del 22 agosto, a seguito di una chiamata d'emergenza. L'uomo è stato bloccato a poche strade di distanza dalla villa.

Secondo quanto riportato da TMZ, il sistema di sicurezza dell'abitazione ha fatto scattare l'allarme, mettendo in fuga il presunto ladro. Fortunatamente, nulla è stato rubato.

A giugno era toccata a Brad Pitt

Il cantante, icona mondiale con successi immortali come «All Night Long» e «Hello», era in casa al momento dell'accaduto, ma non ha riportato conseguenze.

L'episodio arriva a poche settimane da un altro caso eclatante a Los Angeles: il tentato furto nella villa di Brad Pitt, avvenuto lo scorso 25 giugno, quando l'attore non si trovava in casa.

In quell'occasione le autorità avevano arrestato quattro persone sospettate di far parte di una banda dedita a rapine in abitazioni di lusso in tutta la California del Sud.

Non un caso isolato. Svaligiata la casa di Brad Pitt, si sospetta una banda venuta dall'estero

Non un caso isolatoSvaligiata la casa di Brad Pitt, si sospetta una banda venuta dall'estero

I più letti

Un'estate di sfide per Chanel e Cristian Totti, tra opportunità mancate e cambiamenti
Marius Borg Høiby si esprime per la prima volta sulle accuse di stupro
Dei turisti tedeschi: «Le FFS si scusano perché il treno è in funzione e in orario?!»
Millie Bobby Brown è diventata mamma: ha adottato una bimba con il marito Jake
Turisti prendono d'assalto un albergo in Spagna... per la migliore sdraio

Altre notizie

Si è tinta di biondo. Nuovo look per la principessa Kate in occasione delle vacanze a Balmoral

Si è tinta di biondoNuovo look per la principessa Kate in occasione delle vacanze a Balmoral

Insieme ad altri VIP. Damiano David con la fidanzata Dove Cameron all'Olimpico per la Roma

Insieme ad altri VIPDamiano David con la fidanzata Dove Cameron all'Olimpico per la Roma

Lutto. È morta a 42 anni l'attrice spagnola Verónica Echegui

LuttoÈ morta a 42 anni l'attrice spagnola Verónica Echegui