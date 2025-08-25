Il cantante americano Lionel Richie (foto d'archivio). KEYSTONE

Lionel Richie era in casa quando l'allarme ha messo in fuga l'intruso. Fermato un 38enne, accusato di tentato furto in abitazione. Nulla è stato rubato.

Notte di paura per Lionel Richie. La leggenda della musica, 75 anni, si trovava nella sua villa di Beverly Hills quando un uomo ha tentato di introdursi nella proprietà.

La polizia di Beverly Hills ha confermato a Fox News Digital di aver arrestato un 38enne nei pressi di Wilshire Boulevard e Beverly Glen Boulevard con l'accusa di tentato furto in abitazione.

L'intervento è scattato intorno alla mezzanotte del 22 agosto, a seguito di una chiamata d'emergenza. L'uomo è stato bloccato a poche strade di distanza dalla villa.

Secondo quanto riportato da TMZ, il sistema di sicurezza dell'abitazione ha fatto scattare l'allarme, mettendo in fuga il presunto ladro. Fortunatamente, nulla è stato rubato.

A giugno era toccata a Brad Pitt

Il cantante, icona mondiale con successi immortali come «All Night Long» e «Hello», era in casa al momento dell'accaduto, ma non ha riportato conseguenze.

L'episodio arriva a poche settimane da un altro caso eclatante a Los Angeles: il tentato furto nella villa di Brad Pitt, avvenuto lo scorso 25 giugno, quando l'attore non si trovava in casa.

In quell'occasione le autorità avevano arrestato quattro persone sospettate di far parte di una banda dedita a rapine in abitazioni di lusso in tutta la California del Sud.