Teo Mammucari non si presenta a «Domenica In», ma Mara Venier rompe il silenzio

Teo Mammucari ha saltato gli ultimi due appuntamenti della stagione di «Domenica In». IMAGO/Independent Photo Agency Int.

Colpo di scena nel finale di stagione di «Domenica In». Mara Venier ha salutato pubblicamente Teo Mammucari, assente per la seconda puntata di fila dopo le tensioni con la Rai. «Ti voglio bene», ha detto la conduttrice davanti al pubblico di Rai 1.

Hai fretta? blue News riassume per te Mara Venier ha salutato Teo Mammucari nell’ultima puntata di «Domenica In».

Il conduttore era assente per la seconda settimana consecutiva.

Dietro il forfait ci sarebbero tensioni con i vertici della Rai.

Mammucari sarebbe irritato per un progetto estivo bocciato e per il futuro de «Lo spaesato».

Venier ha chiuso con un messaggio affettuoso: «Ti voglio bene». Mostra di più

L’ultima puntata stagionale di «Domenica In» si è chiusa con un momento inatteso. Non un gioco, non una gag, ma un saluto pesante. Quello di Mara Venier a Teo Mammucari, grande assente nello studio di Rai 1.

Il comico e conduttore non si è presentato nemmeno all’appuntamento conclusivo del 31 maggio.

Era già mancato la settimana precedente, domenica 24 maggio, quando la sua assenza aveva creato una situazione quasi surreale: in onda era comparsa la grafica de «La cassaforte di Teo», ma al timone del quiz c’era stata la stessa Venier. Nessuna spiegazione in diretta, nessun riferimento al collega.

Questa volta, però, Mara ha scelto di parlare.

Il messaggio di Mara a Teo

Come riportato da «Fanpage», nei minuti finali della trasmissione, durante i ringraziamenti di rito alla Rai e alla squadra del programma, la conduttrice ha inserito anche Mammucari nel suo saluto. Una frase breve, ma chiarissima.

«Voglio ringraziare la Rai, il vicedirettore vicario Anna Nicoletti che mi è stata vicino con affetto e professionalità. Saluto i miei compagni di viaggio, ne manca uno, ma saluto anche te Teo, perché ti voglio bene», ha detto Venier.

Parole che hanno interrotto il silenzio calato attorno al forfait del conduttore. Accanto a lei, anche Tommaso Cerno si è unito al messaggio: «Tutti ti vogliamo bene».

Un gesto distensivo, almeno davanti alle telecamere. Ma dietro quella sedia vuota resta un caso che, nelle ultime settimane, avrebbe assunto contorni sempre più delicati.

Doppia bocciatura

Secondo le indiscrezioni emerse, e raccolte da «FQMagazine »e «Fanpage», l’assenza di Teo Mammucari non sarebbe legata a problemi con Mara Venier o con il resto del gruppo di lavoro di «Domenica In». Nessuno strappo, dunque, con la conduttrice, Enzo Miccio o Tommaso Cerno.

Il nodo sarebbe un altro: il rapporto con i vertici della Rai.

Già alla vigilia della puntata del 24 maggio, Mammucari si sarebbe presentato regolarmente alle prove del programma. In quell’occasione, però, avrebbe mostrato un forte nervosismo. Alla base del malumore ci sarebbero alcune decisioni dell’azienda nei suoi confronti.

In particolare, il conduttore avrebbe proposto alla Rai un progetto per l’estate, senza ottenere il via libera.

E non solo. A pesare sarebbe anche il futuro de «Lo spaesato», il programma da lui condotto su Rai 2, che non sarebbe stato riconfermato per la prossima stagione.

Fra un mese il palinsesto

La decisione sui palinsesti diventerà ufficiale soltanto il 3 luglio, con la presentazione prevista ad Ancona. Ma il segnale, per Mammucari, sarebbe già arrivato forte e chiaro.

Da qui la scelta di non comparire più a «Domenica In», lasciando vuota la sua postazione prima ancora del congedo ufficiale dal pubblico.

Un’uscita anticipata, rumorosa proprio perché mai spiegata apertamente in trasmissione.