Teo Mammucari

Interrotto il tour teatrale: «Tornerò più forte di prima», ha detto l'artista.

Covermedia Covermedia

Teo Mammucari si prende una pausa dal mondo dello spettacolo.

«Per motivi personali e di salute mi sono preso una pausa dalla tv e dal teatro. Mi dispiace moltissimo per il tour teatrale e mi scuso per il disagio creato a chi mi segue e mi vuole bene. Tornerò più forte di prima», ha fatto sapere l'artista in un breve comunicato.

Dopo l'ospitata a Belve di Francesca Fagnani finita con lui che abbandona lo studio e le numerose polemiche in seguito al suo «vaffa» finale il 60enne ha scelto di fermarsi.

Saltano quindi le date già fissate di Padova il 3 gennaio, di Verona il 4, di Milano l'8, di Roma il 22, di Varese il 31, di Bologna l'8 febbraio, di Torino il 26, di Firenze il 7 marzo, di Terracina il 15, di Aprilia il 29 e di Napoli il 18 aprile.

Momento molto delicato anche nella vita privata

L'annuncio è arrivato dopo l'intervista rilasciata a Selvaggia Lucarelli per Il Fatto Quotidiano, nella quale Mammucari ha confessato di non stare bene e di essere stato «travolto da insulti e minacce» aggiungendo di trovarsi in una situazione familiare delicata «che non posso e non voglio raccontare».

Lo showman, nella stessa intervista ha però rivelato di essere stato lasciato dalla fidanzata, persona lontana dal mondo dello spettacolo, «che fa un altro lavoro e non vuole entrare in queste dinamiche televisive - e che appunto - ora è pure ex, visto che si è giustamente spaventata per tutto quello che è successo e ci siamo lasciati».