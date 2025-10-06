  1. Clienti privati
Spettacolo Teo Mammucari fa un viaggio tra le emozioni e i borghi d’Italia con «Lo spaesato»

6.10.2025 - 16:30

Il conduttore sceglie la strada del coraggio e della curiosità con un format itinerante tra borghi, persone e storie fuori dall’ordinario: «Chi rischia viene premiato».

Teo Mammucari è pronto a tornare in TV con «Lo spaesato». Si tratta di un format itinerante che lo porterà nei paesi più autentici d’Italia, tra incontri, racconti e momenti di spettacolo dal vivo.

In ogni puntata il conduttore vivrà esperienze dirette e racconterà storie di vita quotidiana, leggende e personaggi reali.

«Quando Simona (Ercolani, autrice televisiva e produttrice, fondatrice della società Stand by Me, ndr) mi ha fatto vedere questo format, sono impazzito. Ho pensato che non ce l’avrebbero fatto fare mai. Ho avuto il coraggio di rinunciare a tanti soldi per fare cose nuove. Per me, chi rischia e chi ha coraggio viene premiato», ha raccontato Mammucari durante la conferenza stampa, secondo TvBlog.

TV come strumento di scoperta e vicinanza

Con «Lo spaesato», il conduttore riscopre la televisione come strumento di scoperta e vicinanza: «In questo programma sono racchiusi tutti i trentadue programmi che ho fatto. Il Paese non offre tanto, il Paese offre tutto: non è solo uno spaccato dell’Italia, è l’Italia», ha spiegato.

Tra le storie raccolte, anche quelle più insolite: «Ho incontrato un vigile che, in trent’anni, ha fatto una multa sola. Uno mi ha raccontato che sotto terra era seppellita la figlia di Dracula!», ha detto sorridendo.

«La gente è stanca di vedere sempre le stesse cose, vuole qualcosa di diverso», ha aggiunto a DavideMaggio.it. «Tornerò con «Lo spaesato», più forte di prima. Voglio concentrarmi su quello».

