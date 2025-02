Teo Teocoli sull'amicizia persa con Celentano: «Mi manca», e sullo scontro con Fazio: «Non faccio più TV»

Teo Teocoli ha compiuto gli 80 anni. Imago

Teo Teocoli celebra l'80° compleanno ripercorrendo la sua carriera, i successi e le amicizie perdute, tra cui quella con Adriano Celentano, ma con l'energia di chi continua a divertirsi sul palco.

Nicolò Forni

Il 25 febbraio Teo Teocoli ha celebrato il suo 80° compleanno, riflettendo su una carriera ricca di esperienze nel cabaret, televisione e cinema.

In un'intervista rilasciata al «Corriere della Sera», ha riflettuto su una carriera ricca di esperienze nel cabaret, televisione e cinema. Il nativo di Taranto ha pure raccontato di come alcune amicizie significative siano andate perdute nel tempo, tra cui quella con il Molleggiato.

Teocoli ha spiegato che non sente Adriano Celentano da cinque anni, ricordando i tempi in cui a Milano ci si chiamavano spesso per scherzare. «Mi manca molto, moltissimo. Lo frequento da quando avevo 14 anni. È stato il più grande di tutti», ha confessato, sperando che l'87enne sia felice.

Nell'intervista il comico ha anche ricordato il successo di «Mai dire gol» e il suo contributo nel portare il trio di comici Aldo, Giovanni e Giacomo alla ribalta. «Li ho introdotti alla Gialappa's Band, e sono diventati miliardari grazie a me,» ha affermato con orgoglio, rievocando i bei tempi passati.

«Ho litigato con Fabio Fazio, non faccio più TV»

Un'altra amicizia interrotta è quella con Fabio Fazio. Teocoli ha detto che la televisione oggi è dominata da gruppi e che il «Tavolo di Fazio» si è espanso a dismisura.

«Mi ha chiamato per la trasmissione ma poi abbiamo litigato. Mi han lasciato in uno sgabuzzino ad aspettare per tre ore senza farmi intervenire, quando sono uscito ho strillato un po' a tutti».

«Ho un brutto carattere? Lo dicono tutti,» ha ammesso, descrivendosi come un perfezionista che spesso reagisce impulsivamente.

Sempre in attività, ma l'età inizia a farsi sentire

Nonostante l'età, Teo continua a esibirsi in serate di intrattenimento, ricordando un capodanno di alcuni decenni fa al Teatro Arcimboldi di Milano, dove ha guadagnato 200mila euro.

«Non maneggio i soldi», ha riferito, rivelando di aver avuto una carta di credito inutilizzata per anni.

Anche oggi, partecipa a eventi dove incontra il pubblico e riceve compensi, mantenendo lo stesso spirito di 50 anni fa.

Tuttavia, ha ammesso che l'età inizia a farsi sentire, raccontando un episodio recente in cui ha chiesto a un amico il pronostico di una partita del Milan - la sua squadra del cuore - ma il match in verità era già stato disputato.

