Alfonso Signorini dovrà attendere prima della nuova stagione del Grande Fratello Vip? Imago

Il Grande Fratello Vip rischia di fermarsi: le tensioni interne a Mediaset e il caso giudiziario che coinvolge Alfonso Signorini e Fabrizio Corona potrebbero congelare l'edizione 2026 del reality.

Redazione blue News fon

Hai fretta? blue News riassume per te Mediaset avrebbe deciso di sospendere temporaneamente il Grande Fratello Vip 2026 dopo le accuse mosse da Fabrizio Corona contro Alfonso Signorini.

Alla base dello stop ci sarebbe lo scontro legale in corso, che coinvolge anche la dirigenza dell'azienda e rischia di danneggiare l’immagine del format.

L'incertezza sul reality complica il palinsesto di Canale 5, già segnato dal rinvio de «L'Isola dei Famosi». Mostra di più

In viale Europa il clima resta teso. Dopo le polemiche esplose in seguito alle accuse lanciate da Fabrizio Corona contro Alfonso Signorini, legate a presunti retroscena interni al «Grande Fratello Vip», attorno a «Mediaset» continuano a rincorrersi indiscrezioni sempre più pesanti.

L'ultima arriva dal format YouTube «Non è la Tv» di Fanpage, secondo cui i vertici del gruppo avrebbero preso una decisione radicale: l'edizione 2026 del Grande Fratello Vip rischia seriamente di essere congelata.

Stando a quanto riferito nel podcast, Mediaset avrebbe scelto di mettere in pausa, almeno per ora, l'organizzazione della prossima stagione del reality.

Un arresto che blocca di fatto uno dei titoli più discussi e seguiti del palinsesto. Alla base dello stop ci sarebbe il contenzioso giudiziario in corso tra Corona e Signorini.

Salvaguardare la reputazione

L'azienda ha infatti presentato una denuncia per diffamazione aggravata e minacce nei confronti dell'ex paparazzo, dopo le dichiarazioni rilasciate nel suo podcast, nelle quali sono stati chiamati in causa non solo il conduttore, ma anche dirigenti e volti di punta della rete.

In un contesto segnato da accuse di estrema gravità e da tempi legali potenzialmente lunghi, Mediaset avrebbe quindi preferito sospendere il format per salvaguardarne la reputazione ed evitare ulteriori contraccolpi d’immagine.

Anche «L'Isola dei Famosi» rinviata

Come riferito anche da «Oggi», lo scenario complica non poco i piani di «Canale 5».

Tra i titoli più attesi figuravano infatti proprio il «Grande Fratello Vip» - per il quale, dopo il caso Signorini, si era parlato anche di un possibile ritorno di Ilary Blasi - e «L'Isola dei Famosi», anch'essa finita in una fase di rinvio, anche per lasciare spazio al reality della casa più spiata d'Italia. Al momento, tuttavia, il futuro resta incerto.

Quel che è certo è che il pubblico dovrà probabilmente fare a meno, ancora per un po’, di quei programmi che tradizionalmente accompagnano le serate televisive di inizio primavera.