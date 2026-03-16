Teyana Taylor viene spinta da una guardia e lei: «Non toccare una donna»

Teyana Taylor è stata coinvolta nell'alterco. Screenshot X

Poco dopo la fine della trasmissione degli Oscar, al Dolby Theatre scoppia un'accesa scena. L'attrice Teyana Taylor si scontra con un addetto alla sicurezza che le impedisce di salire sul palco.

Agence France-Presse, Sven Ziegler Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo la fine della cerimonia degli Oscar, l'attrice Teyana Taylor ha litigato con una guardia di sicurezza nel backstage.

L'uomo le avrebbe impedito di tornare sul palco e l'avrebbe spintonata fisicamente.

Secondo i testimoni oculari, l'attrice si è lamentata ad alta voce del comportamento e ha accusato la guardia di sicurezza di averla «spinta». Mostra di più

Un incidente che ha coinvolto l'attrice Teyana Taylor è avvenuto al Dolby Theatre di Los Angeles pochi istanti dopo la fine della trasmissione degli Oscar.

Sembra che la 35enne volesse tornare sul palco per scattare una foto ricordo con il cast del film «One Battle After Another», che ha vinto l'Oscar come miglior film.

Tuttavia, una guardia di sicurezza ha fermato la Taylor sulle scale che portano al palco, come riportato dal portale statunitense «TMZ».

La guardia di sicurezza l'avrebbe spintonata

Secondo le fonti presenti sul posto, l'uomo ha ostacolato l'attrice e ha cercato di impedirle di salire sul palco. L'avrebbe bloccata con il suo corpo e l'avrebbe spinta indietro con le mani.

La 35enne di Harlem ha immediatamente reagito con rabbia. In un video dalla sala, la si può sentire affrontare ad alta voce la guardia di sicurezza: «Non toccare una donna», gli urla.

In un altro momento, dice: «Mi ha letteralmente spinto via».

Teyana Taylor just blew up and got in a massive fight at the Oscars after “a man touched her” 👀 pic.twitter.com/DTyhdnc4rf — Matt Wallace (@MattWallace888) March 16, 2026

La guardia di sicurezza, a sua volta, avrebbe preteso delle scuse da Taylor durante lo scambio di parole, secondo quanto riportato sempre da TMZ.

La situazione diventa subito tesa

Testimoni oculari riferiscono che l'atmosfera è diventata molto più tesa in quel momento, mentre diverse persone cercavano di calmare la situazione.

Pare che l'agente addetto alla sicurezza avesse il compito di controllare l'accesso al palco dopo la fine della cerimonia.

Finora non ci sono state dichiarazioni ufficiali sull'incidente. TMZ ha comunicato di aver chiesto un commento ai rappresentanti delle persone coinvolte.