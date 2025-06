Thais Wiggers parla della fine della storia con Mammucari e stupisce Caterina Balivo

Thais Wiggers IMAGO/Independent Photo Agency Int.

Durante la sua partecipazione a «La volta buona», Thais Wiggers ha condiviso riflessioni sulla sua relazione passata con Teo Mammucari, rivelando le difficoltà incontrate in amore.

Thais Wiggers, ex velina, ha partecipato come ospite al programma di Caterina Balivo «La volta buona» giovedì 26 giugno, dove ha discusso apertamente della conclusione della sua relazione con Teo Mammucari, padre di sua figlia Julia.

Durante l'intervista, come riportato da «adnkronos.com», la brasiliana ha riflettuto sul suo passato sentimentale, ammettendo: «Io non sono stata fortunata in amore».

Ricordando l'inizio della sua storia con il noto conduttore televisivo, la 39enne ha sottolineato la sua giovane età all'epoca.

«Avevo 20 anni. Ho dato tutto il mio cuore, abbiamo avuto una figlia insieme, è stata una storia importante», ha detto.

«Difficile che tu non finisca a pezzi»

Sebbene la relazione sia terminata, ha lasciato un'impronta significativa nella sua vita: «Quando finisce una storia così importante è difficile che tu non finisca a pezzi. Come per me, per lui. Ho imparato delle lezioni. Cerchi di andare avanti e ti proteggi», ha aggiunto.

Ha imparato «ad avere paura»

La padrona di casa ha chiesto allora alla nativa di Florianopolis cosa avesse imparato dalla sua relazione con Mammucari.

La risposta di è stata sorprendente: «Ad avere paura», ha detto, lasciando Balivo perplessa.

«Beh, detta così...», ha commentato la conduttrice. Thais ha poi spiegato: «Paura di buttarsi, di fidarmi».

Ha poi continuato a raccontare di altre esperienze amorose, sottolineando la sua sfortuna in amore: «Non mi sono sposata, ho 40 anni, la vedo dura per me», ha concluso con un sorriso amaro.