Film«The Batman – Part II», è ufficiale: Scarlett Johansson e Sebastian Stan nel cast
Covermedia
15.5.2026 - 09:50
Matt Reeves conferma i nuovi ingressi nel sequel di «The Batman – Part II» con Robert Pattinson: presente anche Charles Dance, mentre tornano Colin Farrell, Jeffrey Wright e Andy Serkis.
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15.05.2026, 09:50
15.05.2026, 09:53
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Il regista ha scelto i social per annunciare, uno dopo l'altro, i ritorni e i nuovi ingressi del sequel del film del 2022 con Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne.
Tra le novità più attese ci sono Scarlett Johansson e Sebastian Stan, già al centro di numerose indiscrezioni nelle ultime settimane.
L'attore di «Captain America: The Winter Soldier» era finito sotto i riflettori dopo un video pubblicato su Instagram che lasciava intuire un allenamento per il ruolo di Harvey Dent, il futuro villain Due Facce.
L'ufficialità è poi arrivata direttamente da Reeves, che ha accolto Stan con una GIF accompagnata dalla frase: «Nello spirito di Gotham... benvenuto».
Anche Johansson entra ufficialmente nell'universo di Gotham. Per annunciare il suo ingresso, il regista ha condiviso una GIF dell'attrice alla guida di un'auto nella notte con il messaggio: «Prossima uscita, Gotham... benvenuta».
Poco dopo è arrivato anche l'annuncio di Charles Dance, volto della serie «Il Trono di Spade», che secondo le indiscrezioni interpreterà Christopher Dent, padre di Harvey Dent. Reeves lo ha presentato con la frase: «Fuori dalle ombre... benvenuto».
Nel sequel torneranno inoltre Jeffrey Wright nel ruolo di Jim Gordon, Andy Serkis in quello di Alfred Pennyworth, Colin Farrell come Oz Cobb alias il Pinguino, Jayme Lawson nei panni del sindaco di Gotham Bella Reál e Gil Perez-Abraham come agente Martinez.
Tutti gli annunci sono stati pubblicati singolarmente su X dal regista.
«The Batman – Part II» arriverà nelle sale il primo ottobre 2027.