La conduttrice Ilary Blasi

«The Couple», il nuovo reality di Canale 5, debutta oggi, 7 aprile: Ilary Blasi alla conduzione, Francesca Barra e Luca Tommassini al commento. In gioco, le emozioni e una cassaforte da aprire.

Covermedia Covermedia

Parte oggi, sotto l'occhio vigile delle telecamere, il reality show di Ilary Blasi.

A «The Couple», giorno e notte, otto coppie metteranno alla prova non solo il proprio legame, ma anche il sangue freddo. A complicare la sfida, una convivenza forzata con gli avversari e una serie di missioni da superare settimanalmente.

Complicità, fiducia e lucidità saranno le armi per conquistare la finale e avvicinarsi all'ambito obiettivo: una cassaforte da un milione di euro, da aprire con l'unica chiave giusta.

Ma c'è un altro ostacolo che può ribaltare tutto: il destino. Ogni settimana, al termine delle prove, le coppie potranno accumulare o perdere delle chiavi, ognuna delle quali potrebbe rivelarsi decisiva solo all'ultimo istante. Più se ne raccolgono, più aumentano le probabilità di portarsi a casa il premio finale.

Tra vita quotidiana e spettacolo,

Le sfide si divideranno tra prove in diretta nel prime time e altre registrate durante la settimana. Sarà il pubblico, con il televoto, a decidere chi resterà in gara. Ma non basteranno le performance: serviranno carisma, sintonia e la capacità di emergere anche nei momenti più tesi.

«The Couple – Una vittoria per due» è il nuovo reality game in arrivo su Canale 5 da lunedì 7 aprile, condotto da Ilary Blasi con il supporto in studio di Francesca Barra e Luca Tommassini.

Al centro del format, otto coppie di concorrenti uniti da legami affettivi, familiari o semplicemente affini, chiamati a mettere alla prova tanto la forza mentale quanto quella fisica, in un mix che fonde gioco, strategia e dinamiche da reality.

Un esperimento che mescola vita quotidiana e spettacolo, dove il confine tra realtà e competizione si fa sempre più sottile. E dove, per vincere, non basterà essere forti: bisognerà essere uniti.