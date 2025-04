Ilary Blasi

Dopo la finale del Grande Fratello, Canale 5 lancia il nuovo reality game «The Couple», condotto da Ilary Blasi, con prove estreme, strategia e un ricco montepremi. In gara ex veline, volti noti e affetti speciali.

Covermedia Covermedia

«The Couple - Una vittoria per due» è il nuovo reality game condotto da Ilary Blasi.

Il format vedrà protagoniste otto coppie, pronte a vivere isolate dal mondo esterno per affrontare ogni settimana sfide di resistenza e strategia. In palio un montepremi finale da un milione di euro.

«Sono felice di rimettermi in gioco, anche se un po' arrugginita», ha dichiarato Blasi in un'intervista a TV Sorrisi e Canzoni. «Mi sarebbe piaciuto partecipare come concorrente, magari in coppia con qualcuno sveglio e pronto, soprattutto a livello mentale. Parliamoci chiaro: ci sono tanti soldi in ballo».

Il cast e gli opinionisti

Il cast è già in gran parte svelato. Secondo Tv Sorrisi e Canzoni, tra i nomi confermati ci sono Brigitta e Benedicta Boccoli, Manila Nazzaro con Stefano Oradei, Thais Souza Wiggers ed Elena Barolo (entrambe ex veline), e Jasmine Carrisi con il suo migliore amico Pierangelo Greco.

Il portale di Gabriele Parpiglia ha anticipato il nome della Barolo, mentre Davide Maggio ha rivelato due possibili opinionisti: Simona Izzo e Luca Tommassini.

La prima è un volto amatissimo del pubblico tra cinema e TV, il secondo un professionista di fama internazionale nel mondo della danza e dello spettacolo.

Ecco la novità

La vera novità di «The Couple» sarà però la partecipazione attiva del pubblico, che avrà voce in capitolo nelle dinamiche del gioco e nel destino delle coppie in gara.

Mentre tutto è pronto per il debutto, Blasi si dice entusiasta ma consapevole della sfida: «È un reality game, il focus sono i giochi, le prove. Ma sarà anche un esperimento umano interessante: vedremo se l'unione farà davvero la forza».

L'appuntamento con la prima puntata è fissato per lunedì 7 aprile in prima serata su Canale 5.