Kelly Clarkson

L'attuale stagione sarà l'ultima del talk show. In una dichiarazione sui social la cantante spiega di voler dedicare più tempo ai figli.

Covermedia Covermedia

«The Kelly Clarkson Show» chiude i battenti.

Lo ha annunciato Kelly Clarkson: la settima stagione sarà l'ultima. La decisione è stata comunicata con un lungo messaggio pubblicato su Instagram, in cui la conduttrice spiega le ragioni personali alla base della scelta.

«Sono stata incredibilmente fortunata a lavorare con un gruppo di persone straordinarie a «The Kelly Clarkson Show», sia a Los Angeles che a New York», ha scritto la cantante di Never Again.

«In questi sette anni ci sono stati momenti e puntate incredibili. Sarò per sempre grata alla band, alla troupe, agli ospiti, alle persone che hanno condiviso con noi le loro storie, ai fan e a NBC, sempre un partner attento e straordinario».

Clarkson ha chiarito che la scelta nasce dal desiderio di ridefinire le priorità familiari. «Non è stata una decisione facile, ma questa stagione sarà la mia ultima alla guida del programma», ha spiegato. «Allontanarmi dai ritmi quotidiani mi permetterà di dare priorità ai miei figli, qualcosa che in questo momento sento necessario e giusto».

La chiusura arriva a pochi mesi dalla morte dell'ex marito della conduttrice, il talent manager Brandon Blackstock, scomparso nell'agosto scorso a causa di un tumore. La coppia ha avuto due figli, una bambina di 11 anni e un bambino di nove.

Nonostante l'addio al talk show, il futuro professionale di Clarkson resta fitto di impegni. «The Kelly Clarkson Show» continuerà ad andare in onda fino all'autunno del 2026 con una serie di guest host speciali. La cantante ha inoltre confermato che continuerà a pubblicare nuova musica e che tornerà nel ruolo di giudice a «The Voice».

«Grazie per aver permesso al nostro show di far parte delle vostre vite e per averci accompagnato in questo viaggio per sette anni incredibili».