Il regista Benny Safdie, Emily Blunt e Dwayne Johnson prima della conferenza stampa a Venezia. Immagine: dpa «The Rock» davanti al palazzo del festival. Immagine: dpa Emily Blunt interpreta la fidanzata di Mark Kerr in «The Smashing Machine». Immagine: dpa Gli attori principali davanti al Palazzo del Festival al Lido. Immagine: dpa Johnson prima della prima di «The Smashing Machine». Immagine: dpa Dwayne Johnson all'arrivo al Lido. Immagine: dpa Dwayne Johnson ed Emily Blunt interpretano amanti tossici nel film. Immagine: dpa

Se questo titolo vi fa pensare a un film d'azione, siete fuori strada. «The Smashing Machine» è un sottile dramma sulla leggenda dell'UFC Mark Kerr. L'interpretazione del pugile da parte di Dwayne Johnson è eccezionale.

Gianluca Izzo

Hai fretta? blue News riassume per te «The Smashing Machine» racconta la storia di un periodo formativo nella vita del lottatore di MMA Mark Kerr, che ha reso popolare la controversa UFC.

Sebbene il delicato dramma non riesca a raccontare la storia in modo davvero avvincente, Dwayne «The Rock» Johnson offre un'interpretazione altamente emotiva.

La standing ovation di 15 minuti alla prima mondiale ha commosso l'ex wrestler fino alle lacrime. Mostra di più

L'ex wrestler Dwayne «The Rock» Johnson è noto soprattutto per le sue interpretazioni in commedie d'azione. «Benvenuti nella giungla», la serie «Fast & Furious», i due film «Jumanji» e «Baywatch» sono tra i suoi film più noti.

Tuttavia, il simpatico e alto uomo muscolare non è mai stato visto in drammi profondi. Il suo ultimo film «The Smashing Machine» cambia questa situazione e lo presenta da una prospettiva completamente nuova.

In questo dramma sportivo di Benny Safdie («Good Time»/ «Uncut Gems»), «The Rock» interpreta la leggenda dell'UFC Mark Kerr.

Il film si concentra sugli anni della sua formazione, tra il 1997 e il 2000, quando Kerr, insieme al suo allenatore e amico Mark Coleman, ha giocato un ruolo chiave nel rendere popolari le arti marziali miste, o MMA in breve, in tutto il mondo.

I lottatori volano in Giappone per i primi eventi globali dell'UFC («Ultimate Fighting Championship»).

Mark Kerr è considerato invincibile sul ring. Accetta qualsiasi cosa per il successo e si aiuta somministrando oppiacei per via endovenosa come antidolorifici prima dei suoi combattimenti.

Questi aiuti gli causano una grave dipendenza e il ricovero in una clinica di riabilitazione.

Lo sforzo mentale dei combattimenti, la dipendenza da droghe e la complicata relazione con la fidanzata Dawn (Emily Blunt) hanno un impatto emotivo su Mark.

Fragilità nonostante l'aspetto massiccio

È proprio questa circostanza che Benny Safdie esamina drammaturgicamente nella narrazione. Lo stesso Dwayne Johnson ha inizialmente contattato Safdie con l'idea del progetto.

È probabilmente l'unico attore con la giusta presenza fisica per incarnare autenticamente Mark Kerr.

Fin dai primi minuti del film, è chiaro che «The Rock» ha studiato meticolosamente questo personaggio.

Il suo look è insolito e divertente all'inizio, per una volta con i capelli in testa. E il suo carattere simpatico si esprime in varie situazioni quotidiane: nella sala d'attesa dello studio medico in uno scambio con una donna anziana e suo nipote, al luna park con la sua ragazza e al centro di formazione con i suoi colleghi.

Parla con delicatezza e con una voce piacevolmente amichevole.

Allo stesso tempo, però, è anche capace di esplodere violentemente nelle discussioni con la sua amante. È straordinario che un essere fisicamente così massiccio possa apparire così fragile. E questo è soprattutto merito della commovente interpretazione di Dwayne.

La migliore interpretazione di Dwayne Johnson della sua carriera

Purtroppo, «The Smashing Machine» non riesce ad affascinare in termini narrativi. Le scene di combattimento sono volutamente piuttosto rare e non raggiungono l'intensità necessaria.

Sebbene siano splendidamente filmate, a volte molto ravvicinate e da varie prospettive intorno al ring, la loro rappresentazione raramente sembra davvero intensa e non così brutale come lo sono nella realtà.

Le scene di conflitto tra Mark e Dawn sono talvolta ripetitive e non raggiungono la stessa intensità di Scarlett Johansson e Adam Driver in «Storia di un matrimonio», per esempio.

Infine, il film non riesce a spiegare come questo sport sia potuto diventare così popolare. Il volo in Giappone, da solo, non era certo sufficiente.

Ma le carenze nella narrazione non impediscono al simpatico «The Rock» di fornire la migliore interpretazione della sua carriera e di trasmettere autenticamente le grandi emozioni.

Solo per questo vale la pena vedere «The Smashing Machine»! E forse il film porterà all'ex wrestler la sua prima nomination all'Oscar dopo una carriera di attore lunga quasi 25 anni.

Alla prima mondiale di Venezia c'è già stata una standing ovation di 15 minuti e molte lacrime sono state versate dal protagonista rock.