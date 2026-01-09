Bruno Mars

Il cantante annuncia il suo primo album solista dopo dieci anni e una tournée negli stadi nel 2026 al via il 10 aprile da Las Vegas: toccherà Nord America ed Europa, con due date evento a Londra.

A dieci anni dall'ultimo progetto solista, Bruno Mars rompe il silenzio discografico e rilancia in grande stile.

L'artista statunitense pubblicherà «The Romantic» il 27 febbraio, primo album da «24K Magic», uscito nel 2016.

Poche ore dopo l'annuncio dell'album, Mars è tornato sui social per svelare anche «The Romantic Tour»: una tournée di sei mesi negli stadi, tra Nord America ed Europa. Il debutto è fissato per il 10 aprile all'Allegiant Stadium di Las Vegas. In calendario quasi 40 concerti, fino alla chiusura prevista il 14 ottobre a Vancouver.

Per il pubblico britannico, l'appuntamento è doppio e altamente simbolico: due sole date, il 18 e 19 luglio, al leggendario Wembley Stadium di Londra.

Ad accompagnare Mars sul palco ci sarà il suo storico collaboratore Anderson.Paak, con cui ha condiviso il progetto Silk Sonic. In questa tournée, però, Paak salirà in consolle con il suo alter ego DJ Pee.Wee, promettendo set dal sapore inedito e forti contaminazioni funk.

Tra gli opening act figurano, a rotazione, Victoria Monét, Raye e Leon Thomas. Proprio Monét ha affidato a Instagram il suo entusiasmo, scrivendo: «Ragazzi!! Sono felicissima di annunciare che mi unirò a Bruno Mars per «The Romantic Tour» in Europa quest'estate. È davvero un sogno che si realizza, sapete che lo desideravo da anni».

Anche Anderson.Paak ha condiviso le date sui social, accompagnandole con un messaggio carico di enfasi: «Potreste non avere mai più un'altra occasione per assistere a qualcosa di così grande. Acquistate subito la prevendita per «The Romantic Tour»: non potete assolutamente perdervelo».

I fan possono registrarsi per la prevendita sul sito ufficiale di Bruno Mars fino al 12 gennaio. La prevendita aprirà il 14 gennaio, seguita dalla vendita generale il giorno successivo.