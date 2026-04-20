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Cinema Jessica Chastain rompe il silenzio sul thriller politico «The Savant»

Covermedia

20.4.2026 - 11:00

Jessica Chastain
Jessica Chastain

Dopo mesi di incertezza e uno stop improvviso, l'attrice conferma: la serie televisiva vedrà finalmente la luce.

Covermedia

20.04.2026, 11:00

20.04.2026, 11:16

Jessica Chastain rompe il silenzio e conferma: «The Savant» sarà presto disponibile in streaming.

La miniserie, annunciata lo scorso settembre da Apple TV+ «dopo attente valutazioni», torna al centro dell'attenzione.

Il progetto, un thriller politico, vede l'attrice premio Oscar nei panni di un'investigatrice impegnata a prevenire l'estremismo interno.

All'epoca, la decisione di sospendere l'uscita era arrivata poco dopo l'assassinio dell'attivista politico di destra Charlie Kirk.

A riaccendere le speranze è stata la stessa Chastain, intervenuta durante il Breakthrough Prize a Santa Monica, in California, in un'intervista a Variety: «Prima era come dire «non so se la vedremo», ora posso dire «la vedremo"».

Secondo fonti vicine alla produzione, «The Savant» dovrebbe debuttare a luglio, anche se né i portavoce dell'attrice – che figura anche come produttrice esecutiva – né Apple TV+ hanno fornito ulteriori dettagli ufficiali.

Dopo l'annuncio del rinvio, la protagonista del film «Gli occhi di Tammy Faye» aveva espresso pubblicamente la sua delusione: «Non mi sono mai tirata indietro davanti a temi difficili, e anche se vorrei che questa serie non fosse così attuale, purtroppo lo è. «The Savant» racconta gli eroi che ogni giorno lavorano per fermare la violenza prima che accada, e onorare il loro coraggio è più urgente che mai».

Nel cast della serie anche Nnamdi Asomugha e Pablo Schreiber.

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