Nel 2021, The Weeknd è stato nominato Ambasciatore di Buona Volontà del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite.

The Weeknd donerà quattro milioni di pasti d'emergenza a Gaza attraverso il suo Fondo Umanitario XO.

Il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite (WFP) ha annunciato venerdì che The Weeknd, Ambasciatore di Buona Volontà del WFP, ha destinato circa 2,900 milioni di euro del suo Fondo Umanitario per sostenere la risposta in corso a Gaza durante il conflitto in corso.

Secondo l'organizzazione, la donazione fornita dal musicista, il cui vero nome è Abel Tesfaye, finanzierà la consegna di 820 tonnellate metriche di pacchi alimentari, sufficienti a sfamare oltre 173.000 palestinesi per due settimane.

«Questo conflitto ha scatenato una catastrofe umanitaria di proporzioni inimmaginabili. Il WFP sta lavorando senza sosta per fornire aiuti a Gaza, ma è necessaria una grande espansione per affrontare il disperato livello di fame che stiamo vedendo», ha dichiarato Corinne Fleischer, Direttore della Regione Medio Oriente, Nord Africa ed Europa Orientale del WFP, in una dichiarazione.

«Le nostre squadre necessitano di accesso umanitario sicuro e continuato, oltre al sostegno continuato dai donatori per raggiungere il maggior numero possibile di persone», ha continuato la Fleischer. «Ringraziamo Abel per questo prezioso contributo al popolo della Palestina. Speriamo che altri seguiranno l'esempio di Abel e sosterranno i nostri sforzi».

Tesfaye è stato nominato Ambasciatore di Buona Volontà nell'ottobre 2021. Dall'incarico, ha sostenuto attivamente la missione globale di soccorso dalla fame del WFP con donazioni personali per 1,6 milioni di euro oltre al Fondo Umanitario XO, che ha raccolto finora circa 5 milioni di euro.

