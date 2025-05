The Weeknd

Il cantante rivela come il disturbo del sonno abbia giocato un ruolo chiave nella realizzazione del suo film «Hurry Up Tomorrow», in cui interpreta una versione romanzata di se stesso.

Covermedia Covermedia

The Weeknd racconta la sua lotta contro la paralisi del sonno.

Il cantante ha rivelato come lo spaventoso disturbo del sonno abbia giocato un ruolo chiave nella realizzazione del suo nuovo film «Hurry Up Tomorrow».

«Non ci sono antagonisti in questo film», ha condiviso in un'intervista con Fader. «Il nemico è la paralisi del sonno».

«È un problema con cui ho dovuto fare a lungo i conti, tuttora ne soffro, anche se meno rispetto a prima. Sono degli incubi vividi quando si è a letto, e si è mezzi addormentati e mezzi svegli».

«Sei consapevole di ciò che ti circonda, ma non puoi muoverti. Rimani paralizzato per quasi un minuto. A volte vedi una figura indistinta in un angolo e senti delle voci, parole dolci. Non dice nulla, ma senti delle voci».

The Weeknd riesce a tenere sotto controllo la condizione attraverso una serie di pratiche del sonno.

«Ho fatto le mie ricerche a riguardo, ed è solo una questione di mancanza di sonno», ha spiegato. «Il cervello è ancora sveglio quando dormi. Quindi la mia medicina migliore è semplicemente spegnere il telefono, spegnere la TV, spegnere tutte le luci. L'ironia è che deve essere tutto buio e spaventoso per riuscire a dormire tutta la notte».

In «Hurry Up Tomorrow», The Weeknd interpreta una versione fittizia di se stesso. Figurano nel cast anche Jenna Ortega e Barry Keoghan.

Il thriller psicologico sarà distribuito a partire dal 16 maggio.