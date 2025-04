Mike White

Serpenti, litigi e visioni febbrili: tutto quello che ha acceso la nuova avventura HBO firmata Mike White.

Covermedia Covermedia

La terza stagione di «The White Lotus», trasmessa in Italia su Sky e NOW, ha portato la tensione alle stelle con un mix di mistero, satira e spiritualità orientale.

Ma dietro le quinte (e anche sullo schermo), non sono mancate situazioni decisamente frizzanti. Ecco le curiosità che hanno dato pepe a questa nuova e discussa stagione.

Tutto è nato in un letto d'ospedale. Mike White, creatore della serie, ha rivelato di aver concepito la terza stagione mentre era malato a Chiang Mai. «Ero imbottito di antibiotici e oppiacei, avevo la febbre a 40. Ho iniziato ad avere delle visioni mistiche. È lì che ho capito: dovevamo girare in Thailandia» ha raccontato. Il risultato? Una stagione più simbolica, con tematiche legate al karma, alla reincarnazione e al peso delle scelte.

Non solo spiritualità: anche gossip. Secondo diversi media americani, ci sarebbe stata una faida dietro le quinte tra Walton Goggins e Aimee Lou Wood, diventata evidente dopo che lui ha messo like a una parodia di «Saturday Night Live» che la prendeva in giro. Da lì, gelo sul set e unfollow reciproci su Instagram.

A movimentare il backstage, anche l'addio del compositore Cristóbal Tapia de Veer, autore della sigla cult delle prime due stagioni. Mike White ha confermato la rottura: «Ci sono state divergenze, è stato un colpo. Ma era tempo di cambiare atmosfera». Il nuovo sound, infatti, vira verso il rituale e l'ipnotico, in linea con il mood thailandese.

Il cast ha mescolato volti inediti e graditi ritorni. Jason Isaacs, Michelle Monaghan, Parker Posey e Patrick Schwarzenegger sono tra le nuove star del resort, mentre Belinda (Natasha Rothwell) torna con più grinta, e Greg (Jon Gries) riappare con ombre sempre più dense. Le dinamiche tra i personaggi? Molto meno soft di quanto sembri: tradimenti, sospetti e tensioni sessuali a livelli altissimi.

E fuori dal set, il «White Lotus effect» si è fatto sentire: le prenotazioni a Ko Samui sono aumentate del 65% dopo la messa in onda. Anche stavolta, HBO ha trasformato una location in destinazione da sogno – o da incubo, a seconda di chi sopravvive al soggiorno.

Il futuro della serie? Mike White è criptico ma intrigante: «Mi piacerebbe fare una stagione all-star. E portarla in Africa o Australia. Ma prima, lasciamo sedimentare il karma di questa».